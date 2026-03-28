Per il tour promozionale del suo nuovo film, Zendaya ha reinterpretato l’antica tradizione nuziale che vuole ogni sposa indossare qualcosa di vecchio, di nuovo e di prestato.

"Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu": è l’antica tradizione seguita dalle spose il giorno del matrimonio - un rito scaramantico pensato per portare fortuna, felicità e prosperità alla coppia - ma anche il filo conduttore degli ultimi look sfoggiati da Zendaya.

Al centro del gossip per il suo presunto matrimonio con Tom Holland, l’attrice in questi giorni è impegnata nella promozione del nuovo film “The Drama”, in cui interpreta, a fianco di Robert Pattinson, una libraia prossima all’altare la cui relazione si incrina prima del fatidico sì.

Un personaggio che sembra esserle entrato particolarmente addosso, al punto da ispirare anche le sue scelte stilistiche e da voler sfoggiare durante il tour promozionale una serie di look perfettamente in linea con la narrazione del film.

Durante le première di Los Angeles, Parigi e Roma, infatti, Zendaya ha rivoluzionato il concetto di method dressing sfoggiando delle mise che danno l’impressione di seguire uno schema ben preciso e che sembrano proprio rispecchiare il celebre rituale nuziale.

I look di Zendaya sfoggiati durante la promozione del film "The Drama"

01. Qualcosa di vecchio: il look di Vivienne Westwood

A Los Angeles, nel corso della prima première di “The Drama”, Zendaya ha sfoggiato un abito bianco di Vivienne Westwood, con le spalle scoperte e la gonna a colonna. Vi ricorda qualcosa? È un abito che l’attrice aveva già sfoggiato per un altro appuntamento speciale: durante i suoi primi Oscar nel 2015.

02. Qualcosa di nuovo: il look di Louis Vuitton

Anche il nuovo look con cui ha calcato il red carpet durante la premiére di Parigi richiama il tema nuziale del film. Per l’occasione, Zendaya ha optato per un lungo abito custom made di Louis Vuitton, un vestito in crêpe di seta bianco con fiocco nero oversize sulla schiena.

03. Qualcosa di prestato: il look di Giorgio Armani Privé

Ed è ispirato al detto “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue” anche l’abito di Giorgio Armani Privé che l’attrice ha indossato alla première di Roma e che ha “preso in prestito” da Cate Blanchett. L’abito da sera in seta nera, dal taglio architettonico e con una profonda scollatura impreziosita da pietre di onice, infatti, era stato originariamente disegnato per Cate Blanchett che l’ha sfoggiato per l’ultima volta al Festival del Cinema di Venezia nel 2025.

Con l’uscita imminente del film (prevista per la prossima settimana) e le nuove première in arrivo, una domanda sorge spontanea: che Zendaya sia già pronta a sfoggiare anche un look blu? Non ci resta che scoprirlo.

Foto: GettyImage/ Courtesy of press office