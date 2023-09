Non solo red carpet: tra arrivi in motoscafo e photocall, le star non sbagliano un colpo con i loro look anche di giorno. Scopriamoli insieme!

Al lido di Venezia si accendono i riflettori sulla 80esima edizione della Mostra d’Arte cinematografica. Dalla serata inaugurale di stasera, Mercoledì 30 Agosto, all’ultima, Sabato 9 Settembre, i nostri occhi saranno puntati non solo sui red carpet ma anche su tutti gli outfit da giorno sfoggiati dalle star per il loro arrivo nella Laguna.

Quest’anno a fare gli onori di casa nel ruolo di madrine dell’evento è l’attrice Caterina Murino, che come da rito ha fatto il bagno nelle acque del Lido. Per l’occasione ha indossato un abito lungo e scintillante firmato Giorgio Armani. Si tratta di un modello in seta con spalline sottili, coperto da uno strato sottile di tulle tempestato di cristalli.

Nonostante l’assenza all’evento di nomi noti come Bradley Cooper e Zendaya, sono comunque molti gli attori e le attrici attesi a Venezia. È stata confermata infatti la presenza di Adam Driver e Penelope Cruz, protagonisti dell’atteso "Ferrari" di Michael Mann e di Jessica Chastain, interprete principale di "Memory" di Michel Franco.

In attesa di scoprire quali star internazionali faranno capolino al Lido, in questa edizione della Mostra avremo lo star system italiano quasi al completo. Sono attesi infatti i grandi protagonisti del cinema italiano, come Pierfrancesco Favino, Alessandro Gassmann, Alba Rohrwacher e Claudia Gerini, giusto per citarne alcuni.

Ogni anno del resto la Mostra del Cinema regala grandi emozioni, non solo in termini di nuovi film da scoprire ma anche per i look glamour ed eleganti sfoggiati dalle star sul red carpet e durante gli impegni giornalieri.

Ecco tutti i daily look dell’80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Venezia 2023: i look daily delle star alla mostra del cinema! Paola Turani in MAX MARA e borsa FERRAGAMO

Francesca Sofia Novello in LUISA SPAGNOLI

Eva Riccobono

Sofia Panizzi in BALLANTYNE

Özge Özacar

Caterina Murino in FENDI

Giorgia Soleri in VIVIENNE WESTOWOOD

Olga Kent in ALBERTA FERRETTI

Amanda Collin in CHANEL

Caterina Murino in ALBERTA FERRETTI

Olga Kurylenko

Martina Strazzer in MISSONI

Giulia Salemi

Rita Ora in ERMANNO SCERVINO e clutch JIMMY CHOO

Beatrice Vendramin in VERSACE, pumps SERGIO ROSSI

Greta Ferro

Micaela Ramazzotti in STELLA McCARTNEY

Sofia Panizzi in ALESSANDRO VIGILANTE

Gabrielle Caunesil

Paola Di Benedetto in SPORTMAX e gioielli TIFFANY & Co.

Beatrice Granno' in ETRO

Caterina Murino in VERSACE

Alessia Lanza in EMPORIO ARMANI

Federica Garcia

Eleonora Carisi in AJE. borsa VALEXTRA

Marica Pellegrini in ERMANNO SCERVINO

Toni Garrn in BALLY

Olga Kurylenko in ELIE SAAB

Malika Ayane in un abito nero e sandali GIANVITO ROSSI

Jonica T. Gibbs in CHANEL

Toni Garrn con un tailleur della collezione Resort 2024 di ALBERTA FERRETTI e sandali silver

Bianca Balti in ERMANNO SCERVINO e gioielli POMELLATO

Paola Di Benedetto in SPORTMAX e gioielli TIFFANY & CO.

Alice Diop in CHLOE

Claudia Gerini in ALESSANDRO VIGILANTE e borsa GIANNI CHIARINI

Valentina Cervi in VALENTINO SPRING 2024

