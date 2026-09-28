MTV Video Music Awards 2026: i look delle celeb sul red carpet
Mentre ieri calava il sipario sulla Milano Fashion Week, al Peacock Theater di Los Angeles si accendevano i riflettori su un altro appuntamento molto atteso: gli MTV Music Video Awards 2026.
La cerimonia, che ogni anno celebra i protagonisti e i successi della musica internazionale, ha riunito sul palco alcune delle più grandi star del panorama musicale e, come sempre, sono stati i loro look a catturare completamente l’attenzione.
Dimenticate l’eleganza più convenzionale dei grandi red carpet, agli MTV Music Video Awards la parola d’ordine è una sola: osare. E, non a caso, a conquistare la scena anche quest’anno sono stati soprattutto look estrosi, audaci e fuori dagli schemi.
***Emmy Awards 2026: tutti i look delle star sul red carpet***
In una serata dominata da Madonna (che ha conquistato ben 7 riconoscimenti, tra cui quello più ambito di “Artist of the Year”) abbiamo visto Taylor Swift ritirare il primo MTV VMA Artist Director Honors e il premio per il “Video of the Year” con addosso un abito scintillante, composto da top trasparente e gonna dai riflessi metallizzati.
La stessa voglia di brillare ha accomunato anche Paris Hilton, Raye e Aniya Harvey che hanno sfoggiato look illuminati da bagliori argentati e dettagli metallici.
E se è vero che il nero, scelto da artiste come Teyana Taylor, Charli XCX o Ella Bright, resta una certezza sul red carpet, agli MTV VMAs non poteva che farsi più audace con giochi di trasparenze, tagli cut-out e dettagli che non lasciano nulla all’immaginazione.
Ma quali sono stati i look più interessanti della serata? Scopritelo nella gallery a seguire.
MTV Music Video Awards 2026: i look della serata
Teyana Taylor in ZUHAIR MURAD
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Charli XCX in SAINT LAURENT
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Taylor Swift in TAMARA RALPH, sandali LE SILLA
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Paris Hilton in IN THE BLONDS
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Emma Bunton
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PinkPantherness in NINA RICCI
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Raye in GEORGES HOBEIKA
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Normani in ROBERT WUN
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Sienna Spiro in VALENTINO
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Tyla in MOWALOLA
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Dakota Johnson in CALVIN KLEIN COLLECTION, gioielli MESSIKA
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Jojo in NUÉ
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Ella Bright in ROBERTO CAVALLI
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Aniya Harvey
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Hassie Harrison
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