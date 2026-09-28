Da Taylor Swift, che ha vinto il premio per il “Video of the Year” a Dakota Johnson (che è salita sul palco per premiarla): i look più interessanti delle celeb agli MTV Music Video Awards.

Mentre ieri calava il sipario sulla Milano Fashion Week, al Peacock Theater di Los Angeles si accendevano i riflettori su un altro appuntamento molto atteso: gli MTV Music Video Awards 2026.

La cerimonia, che ogni anno celebra i protagonisti e i successi della musica internazionale, ha riunito sul palco alcune delle più grandi star del panorama musicale e, come sempre, sono stati i loro look a catturare completamente l’attenzione.

Dimenticate l’eleganza più convenzionale dei grandi red carpet, agli MTV Music Video Awards la parola d’ordine è una sola: osare. E, non a caso, a conquistare la scena anche quest’anno sono stati soprattutto look estrosi, audaci e fuori dagli schemi.

***Emmy Awards 2026: tutti i look delle star sul red carpet***

In una serata dominata da Madonna (che ha conquistato ben 7 riconoscimenti, tra cui quello più ambito di “Artist of the Year”) abbiamo visto Taylor Swift ritirare il primo MTV VMA Artist Director Honors e il premio per il “Video of the Year” con addosso un abito scintillante, composto da top trasparente e gonna dai riflessi metallizzati.

La stessa voglia di brillare ha accomunato anche Paris Hilton, Raye e Aniya Harvey che hanno sfoggiato look illuminati da bagliori argentati e dettagli metallici.

E se è vero che il nero, scelto da artiste come Teyana Taylor, Charli XCX o Ella Bright, resta una certezza sul red carpet, agli MTV VMAs non poteva che farsi più audace con giochi di trasparenze, tagli cut-out e dettagli che non lasciano nulla all’immaginazione.

Ma quali sono stati i look più interessanti della serata? Scopritelo nella gallery a seguire.

MTV Music Video Awards 2026: i look della serata

Teyana Taylor in ZUHAIR MURAD

Credits: Getty Images

Charli XCX in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Taylor Swift in TAMARA RALPH, sandali LE SILLA

Credits: Getty Images

Paris Hilton in IN THE BLONDS

Credits: Getty Images

Emma Bunton

Credits: Getty Images

PinkPantherness in NINA RICCI

Credits: Getty Images

Raye in GEORGES HOBEIKA

Credits: Getty Images

Normani in ROBERT WUN

Credits: Getty Images

Sienna Spiro in VALENTINO

Credits: Getty Images

Tyla in MOWALOLA

Credits: Getty Images

Dakota Johnson in CALVIN KLEIN COLLECTION, gioielli MESSIKA

Credits: Getty Images

Jojo in NUÉ

Credits: Getty Images

Ella Bright in ROBERTO CAVALLI

Credits: Getty Images

Aniya Harvey

Credits: Getty Images

Hassie Harrison

Credits: Getty Images