Nel cuore della Val d’Orcia, la coppia ha celebrato il loro matrimonio con una cerimonia civile dallo stile essenziale e romantico: ecco tutti i dettagli sui loro look.

E alle fine il grande giorno è arrivato: dopo mesi di indiscrezioni, Dove Cameron e Damiano David si sono sposati.

Ieri pomeriggio, infatti, l’ex stella di Disney e il frontman dei Maneskin hanno pronunciato il fatidico “sì” a Palazzo dei Priori, a Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia.

E, come prevedibile, tutti gli occhi erano puntati sulla sposa e sul look che ha scelto in occasione del rito civile, una cerimonia intima alla quale hanno partecipato una trentina di persone, tra i familiari e gli amici più stretti della coppia.

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Il matrimonio di Dove Cameron e Damiano David: i look degli sposi

Arrivata insieme al cantante su una Lancia d’epoca, Dove ha sfoggiato mise non convenzionale. Invece del classico abito da sposa, infatti, ha optato per un completo sartoriale di Valentino, composto da blazer monopetto e pantaloni a gamba larga.

Un look che conferma la sua grande passione per i power suit, un capo che le abbiamo visto indossare spesso sia nel quotidiano che agli eventi speciali.

Questa volta ne ha scelto uno bianco, abbinato a camicia nei toni dell’avorio e décolleté in raso, ed esaltato poi con due piccoli accessori che non sono passati inosservati: una cravatta bianca e una cintura dal finish satinato color champagne.

Champagne proprio come il completo, firmato Roberto Cavalli, di Damiano che ha puntato su un abito con giacca doppiopetto e pantaloni con le pince, indossato con una sottile stola color tortora.

E a questo punto la domanda sorge spontanea: sceglieranno queste nuance anche per il super party di questa sera? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Per la coppia, infatti, i festeggiamenti non sono ancora finiti e in serata è previsto un grande ricevimento (blindatissimo) in un resort di Castiglion del Bosco.

Foto: GettyImage