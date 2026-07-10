La nuova tendenza beauty abbandona i contrasti drammatici e sceglie sfumature vellutate per lo smokey eyes, proprio come sulla passerella Armani Privé

Dimenticate lo smokey eyes intenso e quasi teatrale delle grandi occasioni. Perché sebbene l’ispirazione arrivi dalla Haute Couture Autunno/Inverno 2026-27, non c’è dubbio che già da ora il trucco occhi più desiderato ha cambiato registro: resta magnetico, ma diventa più leggero, sofisticato, avvolto da sfumature impalpabili, quindi meno impegnativo.

La nuova versione dello smokey eyes

La nuova versione dello smokey eyes non punta, infatti, sull’effetto grafico, ma sulla profondità dello sguardo -che non viene però mai reso bold. A suggerirne la direzione è la sfilata Giorgio Armani Privé, dove il make-up ha trasformato l’intimità del boudoir in una nuova idea di bellezza. Il boudoir, luogo privato e personale per eccellenza, diventa una metafora della femminilità contemporanea: uno spazio in cui concedersi tempo, scegliere come raccontarsi e lasciare emergere una parte più segreta di sé. E il trucco occhi, così impalpabile e sfumato, interpreta alla perfezione il mood della sfilata. Lo smokey eyes visto in passerella, infatti, abbandona i contorni netti per affidarsi a una costruzione fatta di velature, sfumature e riflessi. Le tonalità profonde si fondono sulla palpebra creando uno sguardo intenso ma mai rigido, illuminato da tocchi delicati che catturano la luce. È un trucco che sembra appartenere alla sera, ma che questa estate sarà perfetto anche di giorno, quando il desiderio è quello di avere un’allure sofisticata senza rinunciare alla naturalezza, come racconta Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani.

Come indossarlo questa estate

La chiave per indossarlo nella stagione calda sarà proprio la sua capacità di adattarsi. Il trick è usare meno pigmento e lavorare in trasparenza, anche applicando le polveri con le mani. In alternativa, la soluzione è usare degli ombretti in crema, perfetti quando si vuole lavorare in velocità sulle palpebre e creare effetti anche solo accennati. L’incarnato resta luminoso e impeccabile, quasi naturale, mentre le labbra nude potranno completare il look con un finish morbido e senza tempo. E, per la sera, se si vuole aggiungere un ulteriore tocco luminoso, niente di più facile che applicare una leggera cascata di glitter o polvere dorata/silver al centro della palpebra o nella parte più interna dell’occhio.

Credit ph: Armani Beauty, Spotlight/Launchmetrics