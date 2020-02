Per salutare la New York Fashion Week che volge al termine, abbiamo sbirciato nei front row delle sfilate della Grande Mela.

Sta per concludersi New York Fashion Week, la settimana della moda che dà il via ufficialmente al mese dedicato alle sfilate. Oggi infatti è l'ultimo giorno e l'attenzione è rivolta in particolar modo agli show di Michael Kors e di Olivia Palermo che lancia la sua prima collezione esclusiva.

Ma prima che la "staffetta fashion" passi a Londra, abbiamo sbirciato nei front row per capire quali star hanno presenziato alle sfilate dei loro designer del cuore.

Il risultato? Una carrellata di celeb, capitanate da Alexa Chung, Kendall Jenner, Heidi Klum, Katie Holmes e la già citata Olivia Palermo. Scoprite con noi le più stilose nel parterre delle sfilate.



Alexa Chung da Christian Siriano

Credits: Getty Images

Emily Ratajkowski da Proenza Schouler

Credits: Getty Images

Olivia Palermo da e1972

Credits: Getty Images

Gabrielle Caunesil da Longchamp

Credits: Getty Images

Heidi Klum da Christian Siriano

Credits: Getty Images

Jamie Chung da Veronica Beard

Credits: Getty Images

Kendall Jenner da Longchamp

Credits: Getty Images

Sofia Sanchez De Betak da Jonathan Simkhai

Credits: Getty Images

Sanne Vloet da Jason Wu

Credits: Getty Images

Rachel Bilson da Christian Siriano

Credits: Getty Images

Luna Blaise e Larsen Thompson da Palm Angels

Credits: Getty Images

Martha Hunt da Jason Wu

Credits: Getty Images

Eva Chen e Amy Song da Oscar de La Renta

Credits: Getty Images

Bailee Madison da Longchamp

Credits: Getty Images

Leigh Lezark da Jason Wu

Credits: Getty Images

Charlotte Groeneveld da Longchamp

Credits: Getty Images

Camila Coelho da Jason Wu

Credits: Getty Images

Ashley Benson da Longchamp

Credits: Getty Images

Katie Holmes da Zimmermann

Credits: Getty Images

Leandra Medine da Proenza Schouler

Credits: Getty Images