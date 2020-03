Le celeb, come da copione, hanno popolato i front row più prestigiosi della PFW: da Olivia Palermo a Karlie Kloss, da Alexa Chung a Charlotte Casiraghi, ecco tutte le star presenti.

Ultimo giorno di Paris Fashion Week, la settimana della Moda che chiude ufficialmente il mese dedicato alle sfilate. Una staffetta serratissima che, nonostante l'emergenza sanitaria da Coronavirus, non ha fermato le star e vip più amate del panorama internazionale, che sono volate da New York a Londra, da Londra a Milano, fino ad approdare ne La Ville Lumière per le ultime battute di questo capitolo fashion.

In passerella abbiamo ammirato le anticipazioni e le nuove tendenze dell'Autunno-Inverno 2020/21, mentre loro, le star da front row ci hanno deliziato con mise favolose che vorremmo replicare subito.

Dalla carrellata di nomi celebri che ha animato il parterre di Dior (Alexa Chung, Olivia Palermo, Demi Moore, Cara Delevingne e Karlie Kloss, giusto per citarne alcune), alle ospiti d'onore di Saint Laurent, Charlotte Casiraghi e Lily Collins in primis.

Le attrici Katie Holmes e Lucy Boynton sono state immortalate da Chloé, Camila Coelho era alla sfilata di Isabel Marant, mentre la modella francese Tina Kunakey (nonché moglie di Vincent Cassel) ha presenziato allo show di Mugler.

Per scoprirle tutte, non vi resta che sfogliare la nostra gallery.

Paris Fashion Week: le star da front row alle sfilate AI 2020-21 Alexa Chung da Dior



Helena Bordon da Valentino



Anja Rubik da Saint Laurent



Noomi Rapace da Givenchy



Amina Muaddi alla cena organizzata a Parigi da Mytheresa per il lancio della capsule collection esclusiva "Amina Muaddi x Mytheresa" (disponibile sull'e-commerce dal 18 Marzo)



Tra gli ospiti dell'evento anche Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio



Camila Coelho da Isabel Marant



Cara Delevingne da Dior



Zoey Deutch da Valentino



Carla Bruni da Dior



Charlotte Casiraghi da Saint Laurent



Izabel Goulart da Valentino



Charlotte Gainsbourg da Saint Laurent



Demi Moore da Dior



Elena Perminova da Dior



Olivia Palermo da Elie Saab



Gala Gonzalez da Dior



Georgia Fowler da Off-White



Isabelle Huppert da Lanvin



Virginie Ledoyen da Valentino



Julia Restoin Roitfeld da Saint Laurent



Karlie Kloss da Dior



Katie Holmes da Chloé



Abigail Spencer da Givenchy



Leaf Greener da Lanvin



Lily Collins da Saint Laurent



Lucy Boynton da Chloé



Maya Hawke da Dior



Nina Dobrev da Dior



Alexa Chung da Valentino



Olivia Palermo da Dior



Romee Strijd da Dior



Tina Kunakey da Mugler



Xenia Adonts da Lanvin



