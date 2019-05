Sarah Jessica Parker con un abito scintillante oppure Elle Fanning romanticissima in rosa? Scoprite le star che ci hanno conquistato con i loro look negli ultimi 7 giorni

Un'altra settimana è trascorsa, sempre all'insegna del glamour, in quel di Hollywood (e non solo). Le star che ci sono piaciute di più?

Non abbiamo alcun dubbio, per noi le vincitrici sono loro: Sarah Jessica Parker e Elle Fanning.

Parliamo di due look agli antipodi certo, ma entrambi favolosi.

La nostra adorata "Carrie Bradshaw", ospite a un party a Londra, ha sfoderato una mise scintillante: un abito midi in lurex firmato J. Mendel abbinato a borsa snake e pumps metallizzate.

Non è stata da meno la collega Elle Fanning, paparazzata per le strade di Cannes con un outfit total pink: abito in tulle rosa, sandali nude di Gucci e l'iconica bag Iside Grande di Valextra.

Scoprite con noi chi sono le altre celeb meglio vestite della settimana.





Sarah Jessica Parker in J. Mendel

Credits: Getty Images





Elle Fanning in total pink con l'iconica borsa Iside Grande di Valextra

Courtesy of Press Office





Claudia Schiffer in Zuhair Murad Couture

Credits: Getty Images





Millie Bobby Brown in Dior Haute Couture

Courtesy of Press Office





Paz Vega in Etro

Courtesy of Press Office





Adria Arjona in Dior Haute Couture

Courtesy of Press Office





Caroline de Maigret in Chanel

Credits: Getty Images





Olivia Wilde in Etro

Courtesy of Press Office





Sveva Alviti in Stella McCartney

Credits: Getty Images