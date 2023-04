Una borsa iconica, due look: quello di Elle Fanning e quello di Benedetta Porcaroli. Scegliete il vostro preferito e replicatelo in 3, 2, 1!

Che cosa accomuna l'attrice italiana Benedetta Porcaroli e la collega d'oltreoceano Elle Fanning? Una borsa iconica e stile da vendere, che domande! La borsa in questione non a caso è uno dei modelli most wanted di Gucci, la splendida Horsebit 1955 disponibile in diversi formati e pellami. E naturalmente anche in tanti colori, uno più bello dell'altro.

Benedetta la sceglie rossa e la abbina a una mise daily disinvolta e cool, composta da camicia oversize, jeans strappati e mocassini in pelle. Elle invece punta su una nuance super golosa come il verde chiaro e la mixa con un romantico abito a fiori, pullover pastello e sneakers bianche.



E voi quale variante/outfit preferite? Noi onestamente non sappiamo deciderci e li vorremmo sfoggiare entrambi!

Borsa Gucci Horsebit 1955: il look di Benedetta Porcaroli

Courtesy of Gucci Press Office

Borsa GUCCI Horsebit 1955 in pelle rossa

Credits: guccil.com

Camicia oversize con bottoni dorati ZARA

Credits: zara.com

Jeans flare con strappi STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Mocassini in pelle avorio & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Occhiali da sole cat-eye THE ATTICO su Luisaviaroma

Credits: luisaviaroma.com



Borsa Gucci Horsebit 1955: il look di Elle Fanning

Courtesy of Gucci Press Office

Borsa GUCCI Horsebit 1955 piccola in pelle verde chiaro

Credits: gucci.com

Abito midi a fiori DÔEN su Net a porter

Credits: net-a-porter.com

Pullover giallo MANGO

Credits: shop.mango.com

Sneakers in pelle bianca ADIDAS

Credits: adidas.it

Occhiali da sole Wayfarer RAY-BAN

Credits: ray-ban.com