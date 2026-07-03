Così comodi e versatili, i sabot New Balance x Miu Miu 530 SL sono ufficialmente l'oggetto del desiderio dell'estate 2026

Dimenticate i classici sabot in suede o le solite sneakers da infilare prima di uscire di casa. La nuova "ossessione fashion" della bella stagione unisce entrambi gli stili, ridefinendo il concetto di calzatura off-duty.

Sì, stiamo parlando dei sabot New Balance x Miu Miu 530 SL, il modello ibrido che sta già dominando i radar delle trendsetter. Nate dalla fortunata collaborazione tra il brand icona dello sportwear e la casa di moda guidata da Miuccia Prada, queste scarpe reinterpretano l'iconico modello New Balance del 1992, privandolo della parte posteriore.

Il risultato? Una sorta di "sneaker-mule", pronta a catalizzare l'attenzione delle fashion victims di tutto il mondo.

La variante in bianco, realizzata in vitello decolorato, si distingue per un allure vintage davvero irresistibile. A mantenere saldo il legame con la sua origine atletica ci pensa la doppia allacciatura con stringhe in cuoio e cotone, mentre la silhouette aperta sul tallone regala quel tocco disinvolto che ci fa sentire all'istante in vacanza.

Perché ci piacciono così tanto

Ma perché questo modello ibrido funziona così bene tanto da diventare il trend assoluto del momento? Il segreto sta proprio nella bellezza del contrasto: da un lato la sneaker che evoca dinamismo e dall'altro il sabot che richiama i ritmi lenti e la rilassatezza dell'estate.

Come abbinarle per non sbagliare un look

Il bello di queste It shoes è che sono più versatili di quanto potreste pensare e sono perfette anche per giocare con i contrasti, proprio come piace a noi. Mixate con capi casual come shorts di cotone e t-shirt bianca o pantaloni wide-leg e camicia di lino, danno vita a look super easy e rilassati.

Ma noi le adoriamo anche portate su gonne e abiti di varie tipologie e lunghezze. Un esempio di combo cool da provare asap? Indossatele con uno slip dress di seta per dare un twist urbano e rilassato all'outfit, senza perdere però un briciolo di stile.

Insomma, che scegliate la variante in bianco ottico "vissuto" o quella in vitello nero, una cosa è certa: i sabot New Balance x Miu Miu 530 SL sono l'accessorio definitivo per chi, specialmente d'estate, non vuole rinunciare alla comodità ma sempre con un occhio di riguardo al glamour.