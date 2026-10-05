Paris Fashion Week: i look delle celeb in front row alle sfilate Primavera/Estate 2027
A Parigi la moda va in scena due volte. Una sulle passerelle, dove da sempre le maison presentano le collezioni che definiscono la prossima stagione, e una appena qualche metro più indietro, dove siedono le celeb chiamate a interpretarle a modo loro. E anche questa Paris Fashion Week non fa eccezione.
Mentre la capitale francese si prepara a chiudere domani, 6 ottobre, il calendario della Fashion Month con l'attesissimo show di Louis Vuitton, i front row si sono già trasformati in una vera e propria passerella parallela, fatta di look studiati e qualche inevitabile momento destinato a finire sui social.
Il front row come nuova passerella
Tra gli appuntamenti più fotografati di questa settimana c'è stato quello di Dior, dove Jennifer Lawrence ha scelto un delicato slip dress azzurro polvere, impreziosito da bordi in pizzo bianco, abbinato a una mini Lady Dior coordinata, mules tono su tono e grandi occhiali da sole neri.
Sempre da Dior, Anya Taylor-Joy ha invece portato il concetto di trasparenza in un'altra direzione , indossando una gonna a tubino abbinata a un top-cappa completamente trasparente.
E poi c'è Rihanna, che sembra avere una regola tutta sua quando si tratta di Fashion Week: se bisogna farsi notare, tanto vale farlo fino in fondo. Tra le sue apparizioni parigine infatti, il look dorato scelto per Matières Fécales ha portato nel front row un'ulteriore dose di spettacolo.
Zoë Kravitz invece ha puntato sul lato più dark e sensuale della moda parigina. Da Saint Laurent, il completo nero in pizzo trasparente ha giocato con lingerie, pelle e silhouette essenziali, seguendo perfettamente quell'estetica rock e sofisticata che da sempre accompagna la maison.
Insomma, la Paris Fashion Week, è anche questo: una grande conversazione in cui abiti, celebrity e maison si incontrano. E mentre resta ancora un'ultima giornata di sfilate prima di chiudere ufficialmente il sipario, una cosa è già certa: a Parigi, quest'anno, il front row ha avuto decisamente qualcosa da dire.
Paris Fashion Week: i look più belli dei front row
Jennifer Lawrence in DIOR
Credits: Courtesy of Press Office
Rihanna in MATIERES FECALES
Credits: Getty Images
Zoey Deutch in VALENTINO
Credits: Courtesy of Press Office
Zoë Kravitz in SAINT LAURENT
Credits: Getty Images
Maude Apatow in CHLOE
Credits: Courtesy of Press Office
AMELIA GRAY in ELIE SAAB X H&M
Credits: Courtesy of Press Office
Anya Taylor-Joy in DIOR
Credits: Courtesy of Press Office
Naomi Watts in VALENTINO
Credits: Courtesy of Press Office
Tate McRae in SCHIAPARELLI
Credits: Courtesy of Press Office
Laetitia Casta in LOEWE
Credits: Courtesy of Press Office
Taylor Hill in ANN DEMEULEMEESTER
Credits: Getty Images
Jodie Comer in GIVENCHY
Credits: Courtesy of Press Office
Bianca Balti in COURREGES
Credits: Getty Images
Anok Yai in ELIE SAAB x H&M
Credits: Courtesy of Press Office
Zoe Saldana in SAINT LAURENT
Credits: Getty Images
Rosalia in DIOR
Credits: Courtesy of Press Office
Leonie Hanne in SCHIAPARELLI
Credits: Courtesy of Press Office
Mika Abdalla in VALENTINO
Credits: Courtesy of Press Office
Jisoo in DIOR
Credits: Courtesy of Press Office
Bar Rafaeli in STELLA McCARTNEY
Credits: Getty Images
Emma Mackey in CHLOE
Credits: Courtesy of Press Office
Elizabeth Debicki in BALMAIN
Credits: Getty Images
© Riproduzione riservata