Dalla lingerie-inspired di Jennifer Lawrence al glamour di Rihanna, passando per la trasparenza di Anya Taylor-Joy e il minimalismo dark di Zoë Kravitz: a Parigi la passerella non è solo quella dei designer

A Parigi la moda va in scena due volte. Una sulle passerelle, dove da sempre le maison presentano le collezioni che definiscono la prossima stagione, e una appena qualche metro più indietro, dove siedono le celeb chiamate a interpretarle a modo loro. E anche questa Paris Fashion Week non fa eccezione.

Mentre la capitale francese si prepara a chiudere domani, 6 ottobre, il calendario della Fashion Month con l'attesissimo show di Louis Vuitton, i front row si sono già trasformati in una vera e propria passerella parallela, fatta di look studiati e qualche inevitabile momento destinato a finire sui social.

Il front row come nuova passerella

Tra gli appuntamenti più fotografati di questa settimana c'è stato quello di Dior, dove Jennifer Lawrence ha scelto un delicato slip dress azzurro polvere, impreziosito da bordi in pizzo bianco, abbinato a una mini Lady Dior coordinata, mules tono su tono e grandi occhiali da sole neri.

Sempre da Dior, Anya Taylor-Joy ha invece portato il concetto di trasparenza in un'altra direzione , indossando una gonna a tubino abbinata a un top-cappa completamente trasparente.

E poi c'è Rihanna, che sembra avere una regola tutta sua quando si tratta di Fashion Week: se bisogna farsi notare, tanto vale farlo fino in fondo. Tra le sue apparizioni parigine infatti, il look dorato scelto per Matières Fécales ha portato nel front row un'ulteriore dose di spettacolo.

Zoë Kravitz invece ha puntato sul lato più dark e sensuale della moda parigina. Da Saint Laurent, il completo nero in pizzo trasparente ha giocato con lingerie, pelle e silhouette essenziali, seguendo perfettamente quell'estetica rock e sofisticata che da sempre accompagna la maison.

Insomma, la Paris Fashion Week, è anche questo: una grande conversazione in cui abiti, celebrity e maison si incontrano. E mentre resta ancora un'ultima giornata di sfilate prima di chiudere ufficialmente il sipario, una cosa è già certa: a Parigi, quest'anno, il front row ha avuto decisamente qualcosa da dire.

Paris Fashion Week: i look più belli dei front row

Jennifer Lawrence in DIOR

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Rihanna in MATIERES FECALES

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Zoey Deutch in VALENTINO

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Zoë Kravitz in SAINT LAURENT

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Maude Apatow in CHLOE

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AMELIA GRAY in ELIE SAAB X H&M

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Anya Taylor-Joy in DIOR

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Naomi Watts in VALENTINO

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Tate McRae in SCHIAPARELLI

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Laetitia Casta in LOEWE

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Taylor Hill in ANN DEMEULEMEESTER

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Jodie Comer in GIVENCHY

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Bianca Balti in COURREGES

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Anok Yai in ELIE SAAB x H&M

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Zoe Saldana in SAINT LAURENT

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Rosalia in DIOR

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Leonie Hanne in SCHIAPARELLI

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Mika Abdalla in VALENTINO

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Jisoo in DIOR

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Bar Rafaeli in STELLA McCARTNEY

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Emma Mackey in CHLOE

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Elizabeth Debicki in BALMAIN

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