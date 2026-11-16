Le piume di Bob Mackie meriterebbero un premio alla carriera tutto loro.

Gli abiti trasparenti hanno dominato la scalinata del Metropolitan Museum lo scorso maggio, eppure c’è una star che aveva già perfezionato questo stile oltre mezzo secolo fa.

Parliamo di Cher, tornata al Met Gala a 79 anni dopo una pausa di undici anni. Del resto, la cantante può essere considerata a tutti gli effetti una delle pioniere del cosiddetto naked dress, l'abito effetto nude che ha rivoluzionato il modo di intendere il glamour sul red carpet.

Le creazioni vedo-non-vedo che abbiamo ammirato quest'anno devono molto alla sua audacia. E dietro quei look destinati a entrare nella storia c'era un nome ben preciso: Bob Mackie.

Una collaborazione scintillante

La storia creativa tra Cher e Bob Mackie, celebre stilista americano, comincia nei primi anni Settanta, quando i due iniziano a lavorare insieme per il programma televisivo The Sonny & Cher Comedy Hour. Una collaborazione destinata a durare decenni, trasformando ogni apparizione televisiva, palcoscenico e red carpet in una vera passerella.

Del resto, Mackie condivideva con la cantante una passione smisurata per paillettes, perline e piume, elementi diventati negli anni la firma inconfondibile dei loro look.





L'abito di piume che ha cambiato tutto

Nel 1974 Cher si presentò al Met Gala accompagnata da Mackie con un abito trasparente impreziosito da ricami di perline argentate. A completare la creazione, delicate piume bianche che decoravano le maniche e l'orlo della gonna. Il tema della serata, dedicato al glamour hollywoodiano, acquistò così una connotazione decisamente più audace.

Quando lo stilista le chiese che cosa desiderasse indossare, Cher non ebbe dubbi e scelse semplicemente «l'abito con le piume». Un momento che Mackie avrebbe poi ricordato nel documentario Bob Mackie: Naked Illusion.

All'epoca, quella creazione fu considerata decisamente provocatoria. Ma Cher non si lasciò certo intimidire: continuò a sperimentare con abiti sempre più trasparenti e sensuali, conquistandosi il soprannome di Queen of the Naked Dress.

Due notti agli Oscar, due look leggendari

Tra le sue apparizioni più memorabili ci sono anche quelle agli Academy Awards. Nel 1986 Cher scelse un audacissimo completo firmato Mackie, caratterizzato da un copricapo nero altissimo e da un ensemble ricamato di perline che lasciava scoperta la pancia.

Due anni più tardi, nel 1988, ritirò il premio Oscar come Miglior attrice per Stregata dalla luna (Moonstruck) indossando un altro abito nero e trasparente dello stilista. Un'altra dimostrazione di quanto il suo rapporto con la moda fosse, allora come oggi, libero da qualsiasi convenzione.

Il videoclip troppo audace per la televisione diurna

Nel 1989 Cher portò la sua estetica provocatoria anche sul piccolo schermo. Per il videoclip di If I Could Turn Back Time indossò un body nero trasparente firmato Bob Mackie, girando a bordo di una nave da guerra.

Un'immagine talmente audace che, secondo quanto riportato, MTV decise di trasmettere il video soltanto in tarda serata. Una scelta che contribuì a renderlo ancora più iconico.

Il ritorno al Met Gala 2026: un cerchio che si chiude

L'influenza di Cher continua a essere evidente ancora oggi. L'abito ricoperto di cristalli firmato Adam Selman indossato da Rihanna ai CFDA Awards del 2014, così come la creazione trasparente di Givenchy scelta da Beyoncé per il Met Gala del 2015, portano con sé qualcosa di quello spirito audace che la cantante aveva contribuito a definire.

A 52 anni di distanza da quell'abito di piume, la sua eredità continua dunque a vivere in ogni creazione vedo-non-vedo che conquista i red carpet. Cher, a quanto pare, è davvero capace di far tornare indietro il tempo. E di continuare a brillare, senza mai passare inosservata.

Testi di Anna Maria Giano