Prima ancora del fondotinta, c'è una pelle da preparare. L'idratazione è il punto di partenza per una base uniforme, luminosa e dall'aspetto fresco. Un gesto di skincare che incontra la ricerca di IBSA Derma e la sua visione della bellezza, oltre gli standard

C'è un passaggio della beauty routine che può fare la differenza tra un make-up che si limita a coprire e uno che valorizza davvero il viso: la preparazione della pelle. Prima del primer, del fondotinta e del correttore, la base di un trucco ben riuscito è infatti una cute idratata, morbida e dall'aspetto uniforme. Non si tratta soltanto di una questione estetica: quando la barriera cutanea è in buone condizioni e la pelle è idratata bene, anche il make-up tende ad aderire meglio, a distribuirsi in modo più omogeneo e a risultare meno evidente nelle zone segnate da secchezza e micro-rugosità. "Quando la pelle è disidratata e poco curata, si altera l’equilibrio dello strato corneo, la parte più superficiale dell’epidermide - racconta la dottoressa Valentina Finotti, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica-. La riduzione dell’acqua e l’eventuale compromissione della barriera lipidica rendono la cute meno flessibile, più ruvida e soggetta a desquamazione. Di conseguenza, il microrelievo cutaneo diventa irregolare e le piccole rughe risultano più evidenti. Il trucco, anziché uniformare, tende ad accentuare queste alterazioni: fondotinta e polveri si distribuiscono in modo disomogeneo, si accumulano nelle linee sottili e mettono in evidenza le zone secche. Anche la luce viene riflessa meno uniformemente, facendo apparire l’incarnato più spento. In sintesi, una buona qualità della pelle è la base per un buon risultato del make-up: più la superficie cutanea è idratata, regolare e compatta, più il trucco risulta naturale, luminoso e uniforme. Estremamente importanti sono i passaggi di pulizia e stimolo e la fase di idratazione a seconda del tipo di pelle".

L'idratazione prima del make-up: perché è così importante

Ma come fare a creare una base idratata? Prima di tutto si parte dalla detersione che deve essere delicata e rispettare la barriera cutanea. Successivamente si applica un siero e/o una crema idratante lasciando assorbire alla perfezione prima di procedere con il make-up. Il trattamento migliore deve contenere un ingrediente che è un must quando si parla di idratazione: è l’acido ialuronico, noto per essere naturalmente presente nei tessuti connettivi dell’organismo e per la sua capacità di trattenere acqua, due caratteristiche fondamentali per mantenere l’idratazione cutanea e per garantire una pelle elastica e morbida.

La ricerca IBSA: l'acido ialuronico al centro della skincare

È proprio sull'acido ialuronico che si fonda una parte importante dell'esperienza di IBSA, azienda che da quarant'anni sviluppa soluzioni e tecnologie dedicate alle sue diverse applicazioni. Il know-how maturato nella medicina estetica ha portato alla ricerca di formulazioni che ne valorizzino le caratteristiche, con particolare attenzione alla purezza della materia prima e alla combinazione di differenti pesi molecolari: quello alto contribuisce a proteggere la barriera cutanea, mentre quello basso aiuta a trattenere l'acqua e a mantenere la pelle idratata. L'obiettivo è prendersi cura della pelle, senza trasformarla, ma rispettandone le caratteristiche soggettive e preservandone la qualità nel tempo. È una visione che si ritrova anche nel manifesto IBSA Derma «Beauty Beyond Standards»: la bellezza non risponde a un modello uguale per tutti, ma nasce dall'unicità di ogni persona.

Il trattamento viso da inserire nella routine

A proposito di routine che preserva e migliora la pelle, tra i trattamenti alleati di bellezza c'è PROFHILO® HAENKENIUM®, la crema viso di IBSA Derma che combina acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare ed HAENKENIUM®, estratto brevettato di Salvia haenkei dalle proprietà antiossidanti. Due componenti che agiscono su aspetti diversi della fisiologia cutanea: l'acido ialuronico contribuisce a preservare l'idratazione e la funzione barriera, mentre l'estratto vegetale svolge un'azione antiossidante. La formulazione è pensata per le pelli che presentano perdita di elasticità, compattezza e micro-rugosità. Il prodotto trova spazio anche nella skincare successiva ai trattamenti di medicina estetica, quando può essere applicato mattina e sera per aiutare a lenire rossori e irritazioni e favorire il ripristino dell'idratazione cutanea.

Una base di bellezza che comincia dalla skincare

Il segreto di una buona base make-up, dunque, non è necessariamente aggiungere nuovi strati di prodotto, ma imparare a costruire una routine che rispetti la fisiologia della pelle. Detersione delicata, idratazione costante e protezione solare sono gesti essenziali, da modulare in base alla stagione, all'età e alle caratteristiche individuali. Una volta preparata la cute, anche il trucco può diventare più leggero e meno impegnativo. È questa, in fondo, l'idea di bellezza che accompagna la filosofia IBSA Derma: non cancellare le caratteristiche individuali né uniformarle a un ideale, ma prendersene cura per far emergere la loro autenticità. Perché il make-up migliore non è quello che nasconde la pelle, ma quello che la lascia protagonista.