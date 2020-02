Dopo la cerimonia degli Oscar, tutti all'after party di Vanity...

E pure questi Oscar 2020 sono "andati": vincitori (e vinti) decretati e abiti da red carpet visti e "radiografati" .



Ma cosa succede una volta che cala il sipario su quello che è l'evento più atteso dal mondo del cinema?

La festa procede, eccome! Star e celeb si trasferiscono dalle poltrone del Kodak Theatre a party di ogni tipo. Il più celebre è quello che ogni anno organizza il magazine Vanity Fair USA, diventato un appuntamento fisso.



E qui ricomincia lo show: cambi d'abito e look nuovi da sfoggiare, pettinature e trucco da sistemare! Insomma lo stile non va a dormire, anzi!

Look "wow" (oppure "ehm"), tendenze e outfit da ricordare, ecco quello che dovete sapere dell'after party degli Oscar 2020.





Oscar 2020, l'after party: champagne per tutte!





Signore e signori, abbiamo un vincitore: il colore champagne è la tinta "regina" dellafter party di Vanity. Scarlett Johansson in Oscar de la Renta (come nel caso del primo look) con drappeggio cut out, una luminosa Jessica Alba in Atelier Versace e Florence Pugh in un sequin dress art decò di Louis Vuitton. Sono solo alcune delle star che hanno scelto questa tonalità preziosa e molto sofisticata. Oltre a loro spicca anche una strepitosa Charlize Theron con abito "total fringe" di Dior Haute Couture. E allora... in alto i calici!

Oscar 2020, l'after party: floreale in primavera?





Non sarà "groundbreaking, ok, dopo "Il Diavolo veste Prada" ormai lo abbiamo imparato ma qualche fiore sul red carpet ci voleva! Se sul tappeto rosso degli Oscar 2020 di floreale se n'è visto ben poco, per fortuna con l'after party abbiamo rimediato.



Lili Reinhart in un "gown" romanticissimo firmato Marc Jacobs e la nostra Chiara Ferragni in Philosophy by Lorenzo Serafini hanno tenuto alta la bandiera delle flower addicted!

Oscar 2020, l'after party: l'abito riciclato di Elizabeth Banks!





Stesso party, stesso vestito, 16 anni dopo: Elizabeth Banks ci ricorda che la moda, oltre che sogno, deve far riflettere. Anche su temi come la sostenibilità, argomento molto "caldo" in quest'epoca di consumi sempre più "fast". E lo fa sfoggiando un abito rosso di Bagdley Mishka indossato nel 2004, sempre per l'after party di Vanity. A lei va il nostro applauso! Brava!

Oscar 2020, l'after party: Timothée Chalamet, no smoking, please!





In barba al dress code e al "solito" tuxedo, divisa d'ordinanza per i signori, l'attore protagonista di "Piccole Donne" di Greta Gerwig interpreta lo stile da red carpet con originalità e carattere! Giacca boxy e pantaloni in nylon riciclati di Prada, una scelta fuori dal coro ma impeccabile!

Oscar 2020, l'after party: Emily Ratakowski, una scelta "di pancia"!





Non è la prima volta che Emily sfoggia il suo celeberrimo addome scolpito sul red carpet (era già successo al Met Gala 2019, ad esempio). E in occasione dell'after party degli Oscar 2020, eccola nuovamente con un top bralette e gonna lunga di Atelier Versace dalla silhoutte essenziale. Del resto a catturare l'attenzione ci pensano già gli addominali tonicissimi. Il dubbio rimane: si sarà potuta bere un goccio di champagne?