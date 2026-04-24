Gigi Hadid, Matilda De Angelis e le altre star meglio vestite della settimana
Tra red carpet californiani e serate esclusive a New York, questa settimana ha offerto una panoramica ricca e variegata di stile e di look che abbiamo trovato davvero interessanti. Da una spiccata eleganza vista alla Breakthrough Prize Ceremony di Santa Monica, dove volti come Anne Hathaway e Zoe Saldana hanno dettato il tono della serata, fino all’atmosfera teatrale del Park Avenue Armory, la moda si conferma terreno di sperimentazione e noi non potremmo esserne più felici. Due nomi in particolare emergono per un total look perfetto: Gigi Hadid e Matilda De Angelis.
Gigi Hadid in David Koma
Per la sua apparizione alla Breakthrough Prize Ceremony, Gigi Hadid ha scelto misura e e semplicità, affidandosi a un abito bianco firmato David Koma. La silhouette halter, pulita e impeccabile è interrotta solo da un dettaglio gioiello sul collo che illumina il look. L’effetto complessivo è quello di un’eleganza , lontana dagli eccessi, che suggerisce un’evoluzione nel suo stile a volte gridato, che noi abbiamo davvero apprezzato.
Matilda De Angelis, un sogno in Armani Privé
A New York, durante l’evento di Tiffany & Co. per la collezione Blue Book 2026, Matilda De Angelis - attualmente su Netflix con La legge di Lidia Poët -ha incarnato una visione diversa ma altrettanto incisiva. Il suo abito nero d’archivio di Armani Privé gioca su contrasti calibrati: velluto profondo, linee aderenti e un sofisticato motivo criss cross sul busto che scolpisce la figura con sensualità controllata. I cut-out laterali e il décolleté strutturato aggiungono secondo noi una tensione visiva senza risultare eccessivi. Il risultato? Un look da sogno che entra a pieno titolo tra i nostri preferiti della settimana!
Gigi Hadid e Matilda De Angelis ci insegnano come, il vero filo conduttore tra i migliori look della settimana, è la capacità di raccontare una storia, e le storie continuano con la nostra selezione di tutte le Best Dressed of the Week!
Vi presentiamo tutte le Best Dressed della settimana
Gigi Hadid in DAVID KOMA
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Matilda De Angelis in Armani Privè e gioielli TIFFANY&Co
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Jessica Chastain in OSCAR DE LA RENTA
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Dakota Johnson in VALENTINO
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Charlize Theron in DIOR
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Nicole Wallace in ETRO
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Caitriona Balfe in ALBERTA FERRETTI
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Madelaine Petsch in GEORGES HOBEIKA SPRING 2026 e JIMMY CHOO "Bing" Pumps
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Laura Harrier in JEAN PAUL GAULTIER FALL 2026
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Rosie Huntington Whiteley in THE NEW ARRIVALS e gioielli TIFFANY &Co
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Zoe Saldana in SAINT LAURENT FALL 2026
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Aryna Sabalenka in GUCCI
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Margot Robbie in GIORGIO ARMANI
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Eva Longoria in CONG TRI
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Kate Moss in una giacca verde, jeans, high boots e borsa Amazona 180 della collezione Primavera/Estate 2026 di LOEWE
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