Minimalismo sofisticato e couture? Le star riscrivono l'eleganza della settimana tra eventi internazionali e alta gioielleria. Ecco i look che abbiamo amato di più

Tra red carpet californiani e serate esclusive a New York, questa settimana ha offerto una panoramica ricca e variegata di stile e di look che abbiamo trovato davvero interessanti. Da una spiccata eleganza vista alla Breakthrough Prize Ceremony di Santa Monica, dove volti come Anne Hathaway e Zoe Saldana hanno dettato il tono della serata, fino all’atmosfera teatrale del Park Avenue Armory, la moda si conferma terreno di sperimentazione e noi non potremmo esserne più felici. Due nomi in particolare emergono per un total look perfetto: Gigi Hadid e Matilda De Angelis.

Gigi Hadid in David Koma

Per la sua apparizione alla Breakthrough Prize Ceremony, Gigi Hadid ha scelto misura e e semplicità, affidandosi a un abito bianco firmato David Koma. La silhouette halter, pulita e impeccabile è interrotta solo da un dettaglio gioiello sul collo che illumina il look. L’effetto complessivo è quello di un’eleganza , lontana dagli eccessi, che suggerisce un’evoluzione nel suo stile a volte gridato, che noi abbiamo davvero apprezzato.

Matilda De Angelis, un sogno in Armani Privé

A New York, durante l’evento di Tiffany & Co. per la collezione Blue Book 2026, Matilda De Angelis - attualmente su Netflix con La legge di Lidia Poët -ha incarnato una visione diversa ma altrettanto incisiva. Il suo abito nero d’archivio di Armani Privé gioca su contrasti calibrati: velluto profondo, linee aderenti e un sofisticato motivo criss cross sul busto che scolpisce la figura con sensualità controllata. I cut-out laterali e il décolleté strutturato aggiungono secondo noi una tensione visiva senza risultare eccessivi. Il risultato? Un look da sogno che entra a pieno titolo tra i nostri preferiti della settimana!

Gigi Hadid e Matilda De Angelis ci insegnano come, il vero filo conduttore tra i migliori look della settimana, è la capacità di raccontare una storia, e le storie continuano con la nostra selezione di tutte le Best Dressed of the Week!

Vi presentiamo tutte le Best Dressed della settimana

Gigi Hadid in DAVID KOMA

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Matilda De Angelis in Armani Privè e gioielli TIFFANY&Co

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Jessica Chastain in OSCAR DE LA RENTA

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Dakota Johnson in VALENTINO

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Charlize Theron in DIOR

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Nicole Wallace in ETRO

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Caitriona Balfe in ALBERTA FERRETTI

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Madelaine Petsch in GEORGES HOBEIKA SPRING 2026 e JIMMY CHOO "Bing" Pumps

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Laura Harrier in JEAN PAUL GAULTIER FALL 2026

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Rosie Huntington Whiteley in THE NEW ARRIVALS e gioielli TIFFANY &Co

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Zoe Saldana in SAINT LAURENT FALL 2026

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Aryna Sabalenka in GUCCI

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Margot Robbie in GIORGIO ARMANI

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Eva Longoria in CONG TRI

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Kate Moss in una giacca verde, jeans, high boots e borsa Amazona 180 della collezione Primavera/Estate 2026 di LOEWE

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