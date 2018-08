Mostra del cinema di Venezia: gli abiti più belli sul red carpet della 75esima edizione



L'annuale appuntamento con la Mostra del cinema di Venezia è arrivato. Le luci sul red carpet della 75esima edizione si sono accese e in Laguna sfilano le star. Serata dopo serata, scoprite con noi cosa indossano le più importanti attrici italiane e internazionali.

Naomi Watts sceglie il rosa di Armani Privé, Carolina Crescentini i cristalli brillanti di Gucci.

E ancora Sara Sampaio, la "signora Ronaldo" Georgina Rodriguez e tante altre celebrities pronte a farci sognare.

Scopritele nella gallery e non perdetevi, a seguire, i look "da giorno" degli arrivi a Venezia, del Photocall e delle conferenze stampa con le star.







Mostra del cinema 2018: il red carpet Carolina Crescentini in Gucci.

Credits: Getty Images

Naomi Watts in Armani Privé.

Credits: Getty Images



Clemence Poesy in Erdem.

Credits: Getty Images



Claire Foy in Valentino Haute Couture, gioielli Messika Paris.

Credits: Getty Images

Sara Sampaio in Giorgio Armani.

Credits: Getty Images

Charlotte Le Bon in Gucci.

Credits: Getty Images



Izabel Gou



Fiammetta Cicogna in Philosophy by Lorenzo Serafini.

Credits: Press office



Sveva Alviti in Tommy Hilfiger, gioielli Messika Paris.

Credits: Press office





/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

I LOOK DA GIORNO

Se la sera vediamo un red carpet pieno di strascichi, spacchi e dettagli preziosi, di giorno le celebrities approdano al Lido preferendo look più o meno informali. E a giocare un ruolo vincente sono, almeno in questa prima giornata, i pantaloni. Naomi Watts sceglie il completo bianco con blazer morbido, Jasmine Trinca li abbina a una camicia stampata, Carolina Crescentini opta per un classico paio di skinny neri.



E tra le donne fa capolino anche qualche bel volto maschile del cinema italiano..



Venezia75: i look da giorno al photocall Jasmine Trinca in Prada.



Carolina Crescentini in Gucci.



Annabelle Belmondo in Ermanno Scervino.







Michele Riondino, "padrino" di questa 75esima edizione.





Alessandro Borghi in Gucci.



Carolina Crescentini in Ermanno Scervino.



Sveva Alviti con completo e occhiali Tommy Hilfiger

Naomi Watts



/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...