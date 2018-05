Moda e religione sfilano a New York: scoprite il red carpet del MET Gala 2018, tra sacro e profano



Occhi puntati sull'evento mondano più atteso dal fashion system, che quest'anno è un po' più speciale delle scorse edizioni. Il MET Gala 2018 ha fatto chiacchierare ancor prima del previsto: il tema della mostra ospitata al Metropolitan Museum di New York, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, è un terreno minato, una vera "sfida" che tutte le celeb invitate hanno dovuto intraprendere.

Come di consueto, i look delle star sono infatti un'interpretazione della tematica in mostra. E se al Metropolitan si possono ammirare più di 40 capi e accessori provenienti direttamente dal Vaticano, affiancati (con tatto) da controverse creazioni firmate Donatella Versace, Jean-Paul Gaultier e John Galliano, sul tappeto rosso ne abbiamo viste davvero delle belle.



Anna Wintour fa gli onori di casa nei panni di una perfetta papessa in un candido Chanel, accompagnata dalla figlia Bee in rosso Valentino. Dal bianco "heaven-friendly" al rosso cardinale, dal nero alle sfumature: scopriamo insieme tutti i look e, a seguire, i trend più forti (e le scelte più eccentriche).







Gli abiti del MET Gala 2018 Jennifer Lopez in BALMAIN e accessori JIMMY CHOO.

Rihanna in MAISON MARGIELA.



Madonna in JEAN PAUL GAULTIER.





Blake Lively in ATELIER VERSACE.

Kim Kardashian in ATELIER VERSACE.

Anne Hathaway in VALENTINO HAUTE COUTURE e sandali JIMMY CHOO.



Lana del Rey in GUCCI.



Amal Clooney in RICHARD QUINN.



Cardi B in JEREMY SCOTT.





Kendall Jenner in OFF-WHITE e sandali JIMMY CHOO.

Sarah Jessica Parker in DOLCE & GABBANA.



Anna Wintour in CHANEL.





Gihgi Hadid in ATELIER VERSACE.

Kylie Jenner in ALEXANDER WANG.



Katy Perry in VERSACE.





Bee Shaffer in VALENTINOHAUTE COUTURE.

Rita Ora



Olivia Munn in H&M Conscious Collection.



Donatella Versace in VERSACE.



Ashley Graham in PRABAL GURUNG.



Nicki Minaj





Shailene Woodley in RALPH LAUREN.



Miley Cyrus in STELLA MC CARTNEY realizzato per l'occasione.

Evan Rachel Wood in ALTUZARRA.





Mary J.Blige in VERSACE.



Katherine Langford in PRADA.



Lily Collins in GIVENCHY.





Sasha Lane in TORY BURCH.

Frances Mc Dormand in VALENTINO HAUTE COUTURE.

Doutzen Kroes in SIES MARJAN.





Rooney Mara in GIVENCHY.



Sarah Paulson in PRADA.



Hailey Baldwin in TOMMY HILFIGER e sandali JIMMY CHOO.



Joan Smalls in TOMMY HILFIGER.



Bella Hadid in GARETH PUGH.





Cindy Crawford in ATELIER VERSACE.





Karen Elson in MICHAEL KORS.



Beatrice di York in ALBERTA FERRETTI.

Lena Waithe in CAROLINA HERRERA.





Rosie Huntington-Whiteley in RALPH LAUREN.



Kris Jenner in TOMMY HILFIGER.

Mary-Kate e Ashley Olsen





Hailee Steinfield in PRABAL GURUNG e sandali JIMMY CHOO.

Zoe Kravitz in SAINT LAURENT.



Alicia Vikander in LOUIS VUITTON.





Gisele Bundchen in ATELIER VERSACE.

Alicia Quarles in CHRISTIAN SIRIANO.



Eiza Gonzalez in PRABAL GURUNG.





Keltie Knight in DIOR.



Lili Reinhart in H&M Conscious Collection.

Linda Carter in ZAC POSEN.



Laura Love in VERSACE.



Lisa Love



Jenna Bush Hager.





Fei Fei Sun in TORY BURCH.





/ 56 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Candore



Tentano di conquistarsi un posto in paradiso le di bianco vestite: Kendall Jenner, Anna Wintour, Hailee Steinfield, Hailey Baldwin. E chi se la gioca meglio è sicuramente Katy Perry, con un bel paio di ali.







Opulenza



Il clero è sinonimo di prestigio e ricchezza, e non c'è colore migliore dell'oro per ostentarla. Voluminoso e che non passa inosservato è l'abito di Jasmine Sanders, seguito dalla cappa di Evan Rachel Wood. Più "minimal" Olivia Munn, che punta su un copricapo a rete.



La scelta ricade sull'oro anche per Joan Smalls, Sarah Paulson, Kim Kardashian e Gisele Bundchen.

Sacralità



Ci abbiamo girato un po' intorno ma alla fine eccoci al punto nodale della questione: i tributi alla religione, ai paramenti, alla storia, in saecula saeculorum.

Il rischio "festa in maschera" è in agguato perenne, ma le nostre celeb sanno come aggirarlo. Lily Collins stringe un rosario tra le mani e si colora il viso con una goccia di sangue, Alicia Vikander e Rooney Mara scelgono la mozzetta rivisitata da Louis Vuitton e Givenchy. E sul capo di Rihanna fa la sua comparsa una preziosa mitra papale.





C'è chi invece non è riuscito ad aggirare il rischio di eccedere: Jennifer Lopez "crociata", Madonna, Nicki Minaj, Cardi B, Lana Del Rey. Scelte forti e opinabili, ma che almeno ci fanno divertire.