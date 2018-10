Subito dopo la notizia della gravidanza, Meghan Markle è volata in Australia (con il principe Harry) e, ogni giorno, sfoggia look super chic!

A poche ore dalla notizia che tutti i sudditi inglesi stavano attendendo (e non solo loro) - l'annuncio dell'arrivo di un bimbo per Meghan e il Principe Harry - la coppia reale è volata dall'altro capo del mondo per un viaggio ufficiale.

I Duchi del Sussex, da lunedì, sono i protagonisti di un "royal tour" che ha toccato (e toccherà) Australia, Isole Fiji, Regno del Tonga e Nuova Zelanda.





Meghan è apparsa in forma strepitosa, il pancino che si vede appena, sfoggiando una serie strepitosa di look, uno più bello dell'altro.

Arrivata a Sidney, la neo Duchessa ha indossato un tubino bianco firmato Karen Gee e décolleté in suede color beige di Stuart Weitzman.





Altro evento, altro look: per l'incontro all' Admiralty House di Sidney, Meghan ha scelto uno shirt dress verde oliva di Brandon Maxwell.





Bagno di folla e outfit casual (tutto da copiare) per il secondo giorno: la futura mamma sceglie una camicia bianca (portata in modo easy) di Maison Kitsune, jeans di Outland Denim e stivaletti J.Crew. Il blazer, di cui ci siamo subito innamorate è firmato Serena Williams, sì proprio la tennista star, grande amica di Meghan!





Che il blu le stia divinamente non è un mistero per nessuno! Come dimostra il meraviglioso abito di Dion Lee con spacco frontale e morbido incrocio sul davanti. Le scarpe, in tinta, sono di Manolo Blahnik!





E se, come dicevamo, il blu le dona (e Meghan lo sa), ecco che la Duchessa lo sceglie anche per un altro outfit: abito con gonna a corolla e bordo a contrasto di Roksanda.





Anche sulla spiaggia e nella sabbia Meghan non perde l'aplomb (e lo stile): il maxi dress a righe verticali di Martin Grant è perfetto!