Abiti vistosi dai colori accesi e completi strutturati sono solo alcuni dei look vincenti della settimana. Chi ci avrà riservato altre grandi sorprese di stile? Scopriamolo insieme!

Questa settimana un evento ha catalizzato l'attenzione del mondo intero: stiamo parlando della 95esima edizione degli Academy Awards, ovvero gli Oscar 2023, in cui look sorprendenti e tradizionali, tra abiti bianchi, neri, con qualche tocco di paillettes d'argento e qualche trasparenza, hanno trionfato sul tappeto rosso.... anzi champagne!

Sebbene sia stato uno dei momenti più attesi, non è stato però di certo l'unico a svelare mise eleganti e chic. Tra questi, la première di Extrapolations a Los Angeles dove una raggiante Sienna Miller ha incantato il pubblico con un abito rifinito in pizzo nero monospalla con un taglio laterale asimmetrico firmato Stella McCartney Fall/Winter 2023. A completare il look, sandali platino Tamara Mellon e orecchini Darius Jewels.

Per le strade di New York invece, una sorridente Keira Knightley è stata avvistata con un look di ultima tendenza firmato Valentino Urban Riviera Fall 2023 collection. Anche se mancava dai radar da un po', l'attrice è tornata alla ribalta con una mise dall'eleganza rilassata composta da un maglione minimal e da una gonna dritta e lunga completamente piumata, il tutto abbinato a un paio di pumps gioiello Roger Vivier.

Vi abbiamo dato solo un piccolo assaggio delle Best Dressed of the Week! Curiose di scoprire tutti i nomi? Non dovete far altro che continuare a leggere.



Sienna Miller in STELLA McCARTNEY

Credits: Courtesy of Press Office

Keira Knightley in VALENTINO FALL WINTER 2023

Credits: Courtesy of Press Office

Lily Collins in MICHAEL KORS

Credits: Courtesy of Press Office

Heather Graham in BAZZA ALZOUMAN

Credits: Getty Images

Ellie Goulding in ALBERTA FERRETTI SPRING SUMMER 2023

Credits: Courtesy of Press Office

Demi Lovato in BOSS SPRING 2023

Credits: Getty Images

Hilary Duff in GIAMBATTISTA VALLI

Credits: Getty Images

Leighton Meester in THE VAMPIRE'S WIFE

Credits: Getty Images

Jennifer Aniston in un abito lungo con micro spalline dorato con dettagli paillettes

Credits: Getty Images

Melanie Laurent in MICHAEL KORS

Credits: Courtesy of Press office