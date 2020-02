Per l'occasione la Duchessa ha indossato un abito bianco con fiori d'orati che aveva già sfoggiato nel 2012 durante il royal tour in Malesia

Nessuno ha mai avuto dubbi sullo stile di Kate Middleton.

La vediamo sfoggiare look sempre super chic durante i suoi impegni ufficiali settimana dopo settimana, ma è in occasione dei red carpet che la Duchessa ci fa sognare.

Kate ha lasciato tutti a bocca aperta quando, ieri sera, è arrivata ai premi BAFTA in un abito firmato Alexander McQueen.

Percorrendo il tappeto rosso a fianco del marito, il Principe William, Kate era elegantissima, e pronta per la cerimonia di cui Il Duca di Cambridge è presidente - un titolo tramandato da generazioni della famiglia reale.

Per l'evento, la Duchessa ha scelto di indossare un abito lungo di Alexander McQueen, disegnato da Sarah Burton, con rifiniture dorate e dettagli a forma di fiore di ibisco, arricchendolo poi con molti accessori brillanti.

Kate ha infatti optato per una scintillante pochette Anya Hindmarch, tacchi Jimmy Choo e un set di gioielli, collana e orecchini per la precisione, di Van Cleef & Arpels.

**BAFTA 2020: tutti i look delle star sul red carpet**

Tuttavia, gli sguardi attenti dei fan di Kate (e dei patiti di moda) avranno sicuramente riconosciuto il vestito.

Kate aveva infatti indossato lo stesso abito per la prima volta nel 2012, in occasione di una cena con i Sovrani della Malesia durante il loro royal tour nel sud-est asiatico.

Scegliendo di sfoggiare un abito che già possedeva, Kate (che spesso ama riutilizzare look più e più volte) ha aderito al dress code della serata che incoraggiava gli ospiti a "reindossare" qualcosa che già possedevano invece di acquistare un capo nuovo.

In vista dell'evento, l'ente britannico che organizza gli Awards ha creato una sorta di guida alla moda sostenibile in collaborazione con il London College of Fashion, esortando appunto gli ospiti a riciclare (o affittare) un abito anziché comprarlo nuovo, e anche in quel caso optare per marchi di moda sostenibili.