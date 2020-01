Le "best dressed of the week"? Abbiamo selezionato i look più belli degli ultimi 7 giorni: votate la vostra preferita tra queste regine di stile!

Venerdì è giorno di pagelle e bilanci fashion. E i look che preferiamo in assoluto "esaminare", neanche a dirlo, sono proprio quelli delle star. Di Hollywood e dintorni.

Come Kate Middleton, ad esempio. La Duchessa di Cambridge (nonchè regina di stile!) questa settimana ci ha conquistato con ben due look favolosi. Il primo con il classico cappotto cammello (il suo è di Massimo Dutti ed è assolutamente impeccabile), mentre il secondo vede protagonista un raffinato completo in tweed di Dolce & Gabbana, composto da blazer e minigonna svasata.

Doppia mise vincente anche per Charlize Theron. L'attrice sudafricana ha indossato prima un total look della collezione Pre-Fall 2020 di Dior: camicia bianca e gonna midi blu navy, super chic.



Decisamente più "opulento" e glamour l'outfit scelto dall'attrice per partecipare ai Costume Designers Guild Awards: un gown dress oro fatto su misura per lei, realizzato con oltre 30.000 paillettes e perle di vetro in gradazione dorata (e con 2800 ore di lavoro!), firmato Louis Vuitton .

Pronte a scoprire chi sono le altre star meglio vestite e a scegliere la vostra preferita?

Kate Middleton con un completo in tweed firmato Dolce & Gabbana

Charlize Theron in Dior Pre-Fall 2020

E sempre Charlize Theron in Louis Vuitton ai Costume Designers Guild Awards

Alexa Chung con un abito della sua linea di abbigliamento ALEXACHUNG

Diane Kruger in Prabal Gurung

Blake Lively in Dolce & Gabbana

Ester Exposito ai Goya Cinema Awards in PLEASEDONTBUY by TWINSET

Greta Gerwig in Gucci

Renée Zellweger in Tom Ford

Paz Vega ai Goya Cinema Awards

Olivia Palermo ai Whitney Art Party con abito Hermes e scarpe Casadei

Kathryn Newton ai Costume Designers Guild Awards in Prabal Gurung

