Jennifer Lopez, Sarah Pidgeon e le altre star meglio vestite della settimana
Altro venerdì, altre star che ci hanno conquistato grazie ai loro look impeccabili! Tra anteprime cinematografiche, red carpet e appuntamenti mondani, anche questa settimana infatti le celebrità hanno regalato mise eleganti, e nel caso le aveste perse, ci siamo noi a mostrarvi i loro look più interessanti! In particolar modo, Jennifer Lopez e Sarah Pidgeon ci hanno letteralmente stregato.
Interpreti di un'eleganza molto diversa ma per noi ugualmente efficace: da una parte, come sempre, un glamour scenografico e romantico, dall'altra il minimalismo sofisticato che punta tutto sulla silhouette.
Jennifer Lopez in Miss Sohee Couture
Per la première newyorkese di Office Romance, Jennifer Lopez ha scelto una creazione firmata Miss Sohee Couture, confermando ancora una volta la sua predilezione per i look d'impatto ( e qui siamo tutti d'accordo) L'abito, caratterizzato da una palette delicata e da preziosi dettagli decorativi, ha unito romanticismo e teatralità, valorizzando la presenza scenica della star.
Sarah Pidgeon in Tom Ford by Haider Ackermann
Questa settimana inoltre si sono tenuti i Gotham Awards, che premiano l'innovazione narrativa, il rischio artistico e soprattutto i nuovi linguaggi cinematografici. Per l'occasione Sarah Pidgeon ha puntato su un'estetica essenziale, scegliendo una jumpsuit nera firmata Tom Ford by Haider Ackermann. La linea pulita e la costruzione impeccabile del capo hanno messo in risalto un'eleganza moderna e sicura di sé, mentre i gioielli vintage hanno aggiunto un tocco di personalità e ricercatezza.
Jennifer Lopez e Sarah Pidgeon sono soltanto due delle protagoniste della nostra selezione settimanale. Le best dressed da tenere d'occhio sono ancora moltissime: continuate a leggere per scoprire tutti i look più belli che hanno conquistato il red carpet negli ultimi giorni.
Jennifer Lopez e Sarah Pidgeon e tutte le Best Dressed of the Week!
Jennifer Lopez in MISS SOHEE COUTURE e Clemmie Clutch JIMMY CHOO
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Sarah Pidgeon in TOM FORD by Haider Ackermann e sandali "Jenn" JIMMY CHOO
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Camila Mendes in DONNA KARAN
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Ellie Bamber in BURBERRY
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Yara Shahid in LOEWE
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Chase Infiniti in LOUIS VUITTON
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Kate Middleton in RODARTE, pumps GIANVITO ROSSI e clutch MIU MIU
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Lili Reinhart in VALENTINO PRE-FALL 2026
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Mandy Moore in RODARTE
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Matilde Gioli in BRUNELLO CUCINELLI
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Sheila Atim in PRADA
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Alison Brie in DAVID KOMA
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Behati Prinsloo in un abito che fascia la silhouette in stampa floreale
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Kerry Washington in OSCAR DE LA RENTA RESORT 2026
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Jennifer Lopez in ELISABETTA FRANCHI FALL WINTER 2026
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