Da Gwyneth Paltrow a Naomi Watts, passando per Amy Adams e Kendall Jenner: ecco le dive più belle sul tappeto rosso degli Emmy

Ieri sera, mentre a Milano la Settimana della Moda si concludeva in bellezza con i Green Carpet Fashion Awards, oltreoceano altrettante star erano impegnate su un altro red carpet: quello degli Emmy Awards, i premi dedicati alle serie tv americane.

La 71esima edizione, che ha visto il trionfo di Game of Thrones come miglior serie drammatica del 2019, è stata un'occasione in più per le dive più acclamate dal pubblico di sfoderare tutto il glamour di cui sono capaci.

Le nostre preferite? In cima alla lista c'è lei, la splendida Gwyneth Paltrow, che ci ha incantato con un abito Vintage di Valentino Haute Couture ma anche la modella Kendall Jenner nel gown dress con maxi rose di Richard Quinn non è stata da meno.

Hanno puntato su modelli strapless Naomi Watts e Michelle Williams: la prima in tulle nero di Dior Haute Couture, la seconda con una versione stampa tapestry di Louis Vuitton.

Mandy Moore in Brandon Maxwell e Marisa Tomei in Ralph&Russo Couture, invece, hanno ceduto al fascino della combo rosa e rosso, decisamente non per tutte.

Gustatevi con noi i look più belli e scegliete la vostra star preferita!

Il red carpet degli Emmy Awards 2019 Gwyneth Paltrow in Vintage Valentino Haute Couture

Credits: Getty Images

Kendall Jenner in Richard Quinn

Credits: Getty Images

Naomi Watts in Dior Haute Couture

Credits: Getty Images



Amy Adams in Fendi Couture

Credits: Getty Images

Emilia Clarke in Valentino Haute Couture

Credits: Getty Images

Kerry Washington in Alexandre Vauthier Haute Couture

Credits: Getty Images



Kim Kardashian in Vivienne Westwood

Credits: Getty Images

Mandy Moore in Brandon Maxwell

Credits: Getty Images

Michelle Williams in Louis Vuitton

Credits: Getty Images



Zendaya in Vera Wang

Credits: Getty Images

Julia Garner in Cong Tri

Credits: Getty Images

Laverne Cox in Monsoori

Credits: Getty Images



Brittany Snow in J. Mendel

Credits: Getty Images

Sophie Turner in Louis Vuitton

Credits: Getty Images

