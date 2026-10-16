Red carpet da sogno, abiti couture e dettagli da cui prendere ispirazione: ecco i look più belli della settimana da copiare alla prima occasione



Dai red carpet parigini a quelli londinesi, questa settimana le celeb ci hanno regalato look da tenere d'occhio e abiti che meritano decisamente un posto nella nostra "cartella delle ispirazioni". Da Deva Cassel Penelope Cruz, protagoniste assolute degli ultimi sette giorni, fino a Scarlett Johansson, il filo conduttore è la voglia di sperimentare con colori e silhouette. Pronte a scoprire chi ci ha conquistate questa volta?

Deva Cassel, très chic in Dior

Se amate gli abiti romantici ma con quel dettaglio in più che li rende speciali, il look di Deva Cassel alla première parigina di Fantôme de l'Opéra potrebbe fare al caso vostro. La modella ha scelto un abito Dior in seta verde chiaro, impreziosito da una serie di fiocchi lungo i lati. A completare il look, un paio di scarpe della maison francese. Elegante e delicata e lontana dagli eccessi ma tutt'altro che scontata: per noi è un grandissimo si!

Penélope Cruz : floreale e luminosa in Chanel

Dal verde delicato di Deva passiamo alle sfumature luminose del giallo pastello, con Penélope Cruz sul red carpet della première di Bunker, durante il BFI London Film Festival 2026. L'attrice ha indossato una creazione Chanel su misura in pizzo Chantilly floreale iridescente, arricchita da ricami in crochet di cotone, perline e perle di cristallo. L'attrice spagnola ci ricorda quanto sia bello non lasciarsi ingabbiare in un'unica idea di eleganza.

Scarlett Johansson non sbaglia mai in Prada

Quando si parla di rosso sul red carpet, il rischio di esagerare è sempre dietro l'angolo. Scarlett Johansson, invece, dimostra che il segreto sta tutto nel taglio giusto. In occasione della première di Paper Tiger, sempre nell'ambito del BFI London Film Festival 2026, l'attrice ha indossato un abito Prada su misura in georgette di seta rossa, caratterizzato da una linea aderente in sbieco e da drappeggi. A completare l'ensemble, i sandali Evita Plateau 130 di Aquazzura, perfetti per aggiungere slancio al look. Scarlett ci conferma la sua capacità di giocare con lo stesso colore senza mai risultare ripetitiva.

E se questi tre look vi hanno già fatto venire voglia di rinnovare il guardaroba o, più semplicemente, di salvare qualche ispirazione per la prossima occasione speciale, aspettate a chiudere la nostra selezione. Le Best Dressed della settimana sono ancora tante e tra nuovi red carpet, première e apparizioni da tenere d'occhio, abbiamo ancora moltissime star da scoprire.

Deva Cassel, Penelope Cruz e tutte le best Dressed of the Week!

Deva Cassel in DIOR

Credits: Courtesy of Press Office

Penelope Cruz in CHANEL

Credits: Getty Images

Scarlett Johanson in PRADA e sandali AQUAZZURA

Credits: Getty Images

Olivia Dean in CELINE

Credits: Courtesy of Press Office

Monica Barbaro in DIOR

Credits: Courtesy of Press Office

Selena Gomez in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Celine Dion in McQUEEN

Credits: Courtesy of Press Office

Gemma Chan in DRIES VAN NOTEN

Credits: Getty Images

Sienna Miller in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Jodie Comer in un gonna di pelle a tubino marrone, maglione a collo alto e sandali marroni

Credits: Getty Images

Lily James in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Carey Mulligan in CELINE

Credits: Courtesy of Press Office

Jessica Chastain in SILVIA TCHERASSI

Credits: Courtesy of Press Office

Cynthia Erivo in PRADA

Credits: Getty Images

Bhavitha Mandava in CHANEL

Credits: Getty Images

Lea Seydoux in LOUIS VUITTON

Credits: Getty Images

Ayo Edebiri in CHANEL SPRING 2026 HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images