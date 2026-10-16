Girls torna dopo quasi dieci anni con cinque nuovi episodi e il cast originale: ecco cosa sappiamo sul revival della serie cult

Dieci anni fa le avevamo lasciate alle prese con relazioni complicate, amicizie ancora più complicate e quella sensazione, tipica dei vent'anni, di dover capire in fretta cosa fare della propria vita. Adesso Hannah, Marnie, Jessa e Shoshanna stanno per tornare. E questa volta, naturalmente, le cose saranno molto diverse.

Girls, la serie cult creata da Lena Dunham, tornerà ufficialmente con cinque nuovi episodi, a quasi un decennio dal finale della sesta stagione, andato in onda nel 2017.

L'annuncio è arrivato da HBO, accompagnato da un video che riunisce le protagoniste originali e che ha immediatamente riacceso l'entusiasmo dei fan.

Andata in onda dal 2012 al 2017, Girls aveva raccontato la vita di quattro amiche a New York, tra lavori precari, appartamenti condivisi, storie d'amore disastrose e ambizioni spesso più grandi delle loro possibilità.

Una serie capace di dividere il pubblico, ma anche di diventare uno dei racconti televisivi più riconoscibili della generazione millennial. E che oggi si prepara a ritrovare le sue protagoniste in una fase completamente diversa della vita.

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Girls torna con il cast originale

La buona notizia è che il ritorno di Girls riunirà tutte e quattro le protagoniste originali.

Lena Dunham riprenderà il ruolo di Hannah Horvath, l'aspirante scrittrice egocentrica, brillante e spesso incapace di prendere la decisione giusta. Accanto a lei ci saranno Allison Williams nei panni di Marnie Michaels, Jemima Kirke in quelli di Jessa Johansson e Zosia Mamet nel ruolo di Shoshanna Shapiro.

Confermato anche Andrew Rannells, che tornerà a interpretare Elijah, uno dei personaggi più amati della serie.

Per il momento, invece, non è stato annunciato il ritorno di Adam Driver, che interpretava Adam Sackler, l'ex fidanzato di Hannah. La sua assenza dall'elenco ufficiale non esclude necessariamente una futura partecipazione, ma al momento non ci sono conferme.

Dietro le quinte tornerà anche Judd Apatow come produttore esecutivo, mentre Lena Dunham sarà nuovamente coinvolta nella scrittura, nella regia e nella produzione.

Le riprese dei cinque nuovi episodi di Girls inizieranno nel 2027, esattamente dieci anni dopo la conclusione della serie originale. HBO non ha ancora annunciato quando saranno disponibili.

Di cosa parlerà il ritorno di Girls (e perché Lena Dunham ha deciso di riportarla in TV)

La trama dei nuovi episodi è ancora segreta, ma un elemento è già chiaro: Girls racconterà cosa significa ritrovarsi a quarant'anni quando la vita non è andata esattamente come avevamo immaginato.

A spiegare il motivo del ritorno è stata la stessa Lena Dunham, che ha raccontato come l'idea sia arrivata proprio in occasione del suo quarantesimo compleanno.

Per molto tempo, ha ammesso, non era riuscita a immaginare Hannah e le altre nel presente. Poi, riflettendo sulla distanza tra la donna che pensava di diventare e quella che è oggi, ha cominciato a chiedersi cosa fosse successo anche ai suoi personaggi.

Una premessa particolarmente interessante per una serie che aveva fatto delle contraddizioni femminili, delle insicurezze e delle aspettative disattese il proprio punto di forza.

Quando Girls debuttò nel 2012, le sue protagoniste cercavano di costruirsi una carriera, trovare l'amore e diventare adulte in una New York tutt'altro che romantica. Adesso potrebbero ritrovarsi a fare i conti con maternità, matrimoni, separazioni, nuove ambizioni e amicizie che cambiano con il passare degli anni.

Sono possibilità narrative, naturalmente: HBO non ha ancora svelato i dettagli della storia.

L'ultima volta che avevamo visto Hannah, nel finale del 2017, aveva lasciato New York e stava imparando ad affrontare la maternità, con Marnie al suo fianco. Un finale che aveva segnato l'inizio di una nuova fase, lasciando però aperte molte domande sul futuro delle protagoniste.

Dieci anni dopo, sarà curioso scoprire se Hannah e le sue amiche abbiano finalmente capito cosa vogliono dalla vita. O se, come succede spesso anche nella realtà, abbiano semplicemente imparato a convivere con qualche domanda in più.