Ritorni di stile, nuove silhouette e dettagli "inaspettati", questa settimana la moda sul red carpet e per le strade ha dato parecchio da raccontare. Ecco i nostri look preferiti della settimana!

Ci sono settimane in cui i look delle star sembrano quasi mettersi d'accordo per ricordarci perché amiamo così tanto la moda. Nei giorni scorsi infatti, abbiamo visto le meravigliose Céline Dion e Sienna Miller con look che ci hanno fatto innamorare, lasciandoci sempre più convinte che quando il look funziona, non serve aggiungere altro. Anche Jessica Biel sembra essere tornata sul red carpet con abiti da sogno in grado di farci sognare. Ma scopriamo i loro look più da vicino.

Jessica Biel in Dolce&Gabbana

Jessica Biel torna sul red carpet di New York con quel tipo di look che sembra semplice solo a prima vista. Per la première di Matchbox The Movie, l'attrice ha scelto Dolce & Gabbana, giocando sul contrasto tra un blazer nero doppiopetto dalla linea decisa e una lunga gonna trasparente. Jessica sembra finalmente divertirsi di nuovo con la moda, ritrovando quella sicurezza che aveva reso memorabili alcuni dei suoi look da red carpet negli anni passati.

Céline Dion in Ferragamo

Le uscite di Céline Dion dall'hotel parigino in cui ha soggiornato sono diventate nei giorni precedenti quasi un appuntamento per gli appassionati di moda. Tra i look sfoggiati dalla cantante, ci ha colpito la giacca effetto coccodrillo color oliva con chiusure Gancini e gonna coordinata, entrambe dalla collezione Ferragamo Spring 2027 firmata Maximilian Davis. Sofisticata e leggermente rétro, la mise è resa contemporanea dalla texture preziosa e da quella naturale disinvoltura che Céline sembra avere ormai trasformato in una vera cifra di stile (che noi adoriamo!).

Sienna Miller in Mango

Sienna Miller invece, dimostra ancora una volta che l'abbigliamento da ufficio non deve necessariamente essere noioso. A Londra ha costruito un perfetto look da working girl scegliendo una camicia azzurra, un cappotto nero sartoriale e pantaloni di lana dalla linea barrel, tutto firmato Mango Selection. Fin qui, un'elegante uniforme autunnale. A cambiare completamente le carte in tavola sono però le décolleté con cinturini rosso pomodoro, una scelta inaspettata che rompe la serietà dell'insieme senza rovinarne l'equilibrio.

Céline Dion, Sienna Miller e molto altro perché le best dressed non finiscono qui. Ecco tutti i look più belli della settimana. Pronte a scegliere il vostro preferito?

Céline Dion in FERRAGAMO

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Jessica Biel in DOLCE&GABBANA

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Sienna Miller in MANGO

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Anna Kendrick in DAVID KOMA PRE-FALL 2026

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Stacy Martin in LOUIS VUITTON

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Julianne Moore in BOTTEGA VENETA

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Taylor Hill in ETRO

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Poppy Delevingne in McQUEEN

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Florence Pugh in PATRICK MCDOWELL FALL 2026

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Emma Stone in LOUIS VUITTON

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Mikey Madison in VIVIENNE WESTOWOOD

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Daisy Edgar-Jones in MANGO

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Demi Lovato in DESIGUAL

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Iris Law in LOUIS VUITTON SPRING 2026

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Cara Delevingne in THOM BROWN

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Jessica Biel in MICHAEL KORS

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Sydney Sweeney in una blusa in pizzo bianco e pantaloni stampati

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