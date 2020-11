Se su Netflix vi ha affascinato nel ruolo di Beth Harmon, scoprite il suo stile fuori dallo schermo. E vi piacerà ancor di più.

Un volto difficile da dimenticare e un nome che farete bene a ricordare: Anya Taylor-Joy, star delle serie tv su Netflix La Regina degli Scacchi e dell'Emma di Jane Austen sul grande schermo, è una delle attrici del momento.



24 anni, nata in America ma cresciuta tra Buenos Aires e Londra, Anya è un mix di orgini spagnole, argentine e scozzesi, ed ha già ricevuto una nomination ai BAFTA come miglior stella emergente e una filmografia di tutto rispetto. Il suo sguardo ricorda quello di Emma Stone, intelligente, furbo e distante dai soliti canoni hollywoodiani. Dettaglio che la rende ancora più interessante e intensa a livello di interpretazione.



Ed è interessante anche il suo stile: se tra una mossa di scacchi e un eccesso vi ha conquistato il rigore anni 60 di Beth Harmon, la vera Anya vi sorprenderà.



*** La Regina degli scacchi: lo stile di Beth Harmon nella nuova serie Netflix ***



Più appariscente e mai scontata, l'abbiamo vista su molti red carpet, ogni volta con un look che non passa inosservato. Non c'è un filo conduttore: ama i trend, quelli più mainstream e vivaci, gli abiti fatti di ruches, colori accesi, balze e ricami broccati dal finish dorato.



Dettagli preziosi e le silhouette importanti, con uno sguardo particolare al vintage e alle linee che ricordano abiti di epoche lontane. Il tutto con un paio di pumps ai piedi, che non mancano praticamente mai. Date un'occhiata ai dieci look che abbiamo scelto per raccontarvi il suo stile.



In MIU MIU, con crop top, gonna longuette con balza e sabot con dettaglio gioiello.

Credits: Getty Images



In un romantico e castigato ZIMMERMANN, patchwork di pizzo e fiori rosa con maniche ampie.

Credits: Getty Images

In LOEWE, con una silhouette che ben si sposa con la presentazione del film Emma, pellicola in costume.

Credits: Getty Images

In DOLCE&GABBANA, tailluer ma dorato con trama broccata e un semplice paio di pumps nere.

Credits: Getty Images



Altro tailluer ma gessato in versione preziosa, completato da un basco con piccoli ricami gioiello.

Credits: Getty Images



Con un abito BOB MACKIE vintage, con ricami gioiello in stile primo Novecento.

Credits: Getty Images



In corto, rosa shocking e zeppo di ruches, con stivaletti AMINA MUADDI a contrasto.

Credits: Getty Images



In VIVIENNE WESTWOOD, con un tocco retrò vintage inspired.

Credits: Getty Images



In SAINT LAURENT, un corto in stile anni 60.

Credits: Getty Images



L'abito in maglia dalla lunghezza midi, e pumps d'ordinanza.

Credits: Getty Images