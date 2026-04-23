Pretty Princess 3 è in lavorazione ma non ancora confermato ufficialmente, mentre Anne Hathaway spiega perché il progetto richiede tempo

Buone notizie per chi da anni sogna un ritorno a Genovia: Pretty Princess potrebbe davvero tornare sul grande schermo. E questa volta non si tratta solo di rumours: a confermare la notizia è stata direttamente Anne Hathaway, che ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori del terzo capitolo di uno dei film più iconici dei primi anni Duemila.

L’attrice, oggi impegnatissima per la promozione del sequel de Il Diavolo veste Prada, ha spiegato perché il progetto sta richiedendo più tempo del previsto. Ma ha anche chiarito un punto fondamentale: il film non è stato accantonato, anzi.

“Ci stiamo lavorando costantemente” ha raccontato l'attrice, spiegando che negli ultimi mesi altri impegni (tra cui, appunto, il ritorno de Il Diavolo veste Prada) hanno inevitabilmente rallentato i lavori.

Una pausa, quindi, ma non uno stop per Pretty Princess.

**Perché i film cult anni '90 e 2000 ci fanno ancora stare bene (e perché non vediamo l’ora dei sequel)**

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Cosa sappiamo finora su Pretty Princess 3

Se Pretty Princess tornerà davvero, sarà solo alle giuste condizioni. È questo il punto su cui Anne Hathaway è stata molto chiara.

“Non è stato ancora approvato né confermato” ha spiegato parlando del terzo film. Ma ha aggiunto anche che “tutti lo desiderano” e che il team è al lavoro sulla sceneggiatura.

Un passaggio fondamentale, perché, come ha sottolineato lei stessa, il problema non è tanto realizzare un sequel, quanto farlo nel modo giusto: “Se ho imparato qualcosa è che le aspettative sono altissime e, se decidi di farlo, devi fare un lavoro eccezionale”.

E in effetti il legame del pubblico con Pretty Princess è ancora fortissimo. Il primo film, uscito nel 2001, ha lanciato la carriera di Hathaway grazie al personaggio di Mia Thermopolis, l’adolescente che scopre di essere l’erede al trono di Genovia. Il sequel del 2004 ha consolidato il successo, trasformando la storia in un vero cult generazionale.

Oggi, a distanza di oltre vent’anni, riportare Pretty Princess sullo schermo significa confrontarsi con un pubblico cresciuto, nostalgico ma anche molto esigente.

Per questo, prima di un annuncio ufficiale, serve la storia giusta. E anche se una data non c’è ancora, una cosa è certa: il desiderio di tornare a Genovia non è mai stato così forte (né per i fan, né per chi quella storia l’ha resa indimenticabile).