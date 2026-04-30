La semplicità paga sempre, parola di Principessa! Charlotte Casiraghi ci dimostra che bastano 2 pezzi per fare un look smart da indossare tutti i giorni!





Bastano una camicia bianca e un paio di pantaloni neri a costruire un look da indossare tutti i giorni? A guardare Charlotte Casiraghi possiamo affermare con una certa sicurezza che... sì, si può fare!

In occasione della sfilata Chanel Cruise a Biarritz, Charlotte, da anni "amica" della maison francese, ha indossato questa semplicissima combo. UN mix che nella sua essenzialità può risultare poco originale ma che ha innumerevoli pregi.

Ovviamente l'outfit scelto dalla Principessa era firmato Chanel, come rivela anche la meravigliosa camicia bianca oversize con plastron con il logo ricamato in un corsivo in filo rosso e in piccolo, un dettaglio di estrema eleganza, sussurrato ma ben chiaro.





Charlotte indossava la camicia con un paio di pantaloni neri dal fit dritto ed essenziale: niente stravaganze, solo puro stile! Ai piedi un paio di décolleté dalla punta squadrata in vernice, un modello dal mood vintage e dall'eleganza senza tempo. A dare un tocco di colore ci pensano gli orecchini bold in bachelite rossa, dettaglio che cattura lo sguardo e dona carattere all'insieme.

Se anche voi amate la combo camicia bianca e pantaloni neri, ecco come replicare il look di Charlotte Casiraghi, con qualche piccola variazione sul tema (tipo sul fronte accessori...)

Siete pronte?





Camicia bianca oversize, MAX & CO.



Credits: it.maxandco.com

Pantaloni neri slim fit, COS



Credits: cos.com





Slingback in pelle e vernice, CHANEL



Credits: chanel.com

Orecchini in acciaio dorato, STROLI



Credits: stroilioro.com