Lo stile Bardot torna questa estate a definire abiti floreali e top voluminosi, ma anche in versione attuale per rendere speciali camicie e costumi strutturati. Scoprite i modelli più cool

Le temperature salgono e le spalle si scoprono, ma se lo strapless, ovvero la totale mancanza di maniche, non fa per voi ecco la soluzione: top e abiti 'off-shoulder', con maniche (corte o lunghe che siano) che cadono sulle braccia.

Brigitte Bardot aveva capito il potere sensuale delle spalle e del décolleté, suo grande punto di forza, e tendeva ad accentuarli con abiti dagli ampi scolli a barca prima, tipici degli anni 50, e top dalle morbide maniche scese poi, che indossava sia su pantaloni che gonne. Ancora molto prima di lei, a metà 800, le dame impazzivano per le creazioni di Charles Frederick Worth, il couturier più richiesto dell’epoca, che spesso disegnava abiti dal corpetto stretto e le spalle scoperte con maniche appoggiate sulle braccia nude.





Bene, quest’anno abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Ogni brand ha voluto dare il suo signature style al trend, dagli abiti floreali da ragazza romantica di & Other Stories e H&M alle camicie strutturate, bianche o nei colori naturali e della terra, portate dalle fashioniste più cool del Nord fino ai top, spesso cropped, che coprono le braccia ma lasciano scoperto tutto il resto.

Lasciatevi poi conquistare dai costumi interi che quest’anno disegnano scollature nuove, da usare anche come body con pantaloni e gonne a vita alta, e dagli abiti più chic, sia con dettagli romantici come fiocchi e perline, sia dalle linee nette e raffinate in tessuti stretch.

Scoprite la nostra selezione e scegliete lo stile che preferite!





Minidress con stampa floreale & OTHER STORIES





Camicia con spalle scoperte e polsini over CAROLINE CONSTAS via Netaporter.com





Costume intero CASA RAKI via Matchesfashion.com





Blusa o minidress ampio stampato MANGO





Top con spalle scoperte RED VALENTINO via Mytheresa.com





Abito longuette con stampa floreale H&M





Top a pois maniche lunghe a sbuffo BERSHKA





Minidress ampio con maniche lunghe LADOUBLEJ





Jumpsuit con coulisse in vita e maniche corte OYSHO





Top con piccoli nastri e spalle scoperte JIL SANDER via Mytheresa.com





Abito da cocktal con maniche a contrasto MARCHESA NOTTE via Netaporter.com