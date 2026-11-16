La pièce Il berretto a sonagli di Luigi Piradello sarà in scena fino al 22 novembre al Teatro Franco Parenti di Milano

«C’è qualcosa di non definitivo in questa opera, una sgangheratezza che me la fa piacere in modo particolare», ha detto Silvio Orlando, che arriva al Teatro Franco Parenti di Milano con Il berretto a sonagli, per la regia di Andrea Baracco, fino al 22 novembre.

Scritta da Luigi Pirandello nel 1916, l’opera parla, per l’attore napoletano, anche ai nostri giorni. Lui è Ciampa, un impiegato che nessuno ascolta e che farà esplodere la sua rabbia.

Sul palco ci sono anche Francesca Botti, Francesca Farcomeni, Davide Lorino, Annabella Marotta, Stefania Medri, Marta Nuti.

La pièce fa parte della rassegna Chi è di scena del Teatro Franco Parenti, di cui Grazia è partner culturale.

Nella foto di apertura, il cast di "Il berretto a sonagli". Al centro l'attore Silvio Orlando, 69 anni

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Il cast di "Cost of living": Martina Sammarco, Pietro Micci, Sara Berelà, Filippo Lai

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Barbora Bobulova e Giovanni Ciacci

Lo chef Stefano Cerveni

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