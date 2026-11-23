La condizione di lavoratrice autonoma ha portato Michelle a fare delle scelte fondamentali per la sua vita e per il successo della sua attività. Ecco come tutelarsi in caso di emergenza

Michelle ha 44 anni e vive a Bellizzi, in provincia di Salerno. Cresce in una famiglia dove il denaro è poco, ma i suoi genitori fanno sempre del loro meglio: il padre, irpino, si adatta a ogni lavoro per mantenere la famiglia; la madre, francese, resta a casa con tre figli. «Ho sempre sentito la differenza rispetto al contesto, vivevamo in un palazzo signorile». Quel senso di diversità diventa però il motore di tutto ciò che verrà.

Mentre studia Scienze della Comunicazione lavora come cameriera per non pesare sulla famiglia, ma trova anche il suo primo spazio professionale: collabora come giornalista pubblicista e si occupa di uffici stampa. Dopo la laurea passa da un impiego all’altro, fa la segretaria, la commessa, poi la libraia, cercando una stabilità che sembra sempre sfuggire.

Nel 2015, con un marito e una figlia di 3 anni, fa il salto: insieme a due socie partecipa a un bando per l’imprenditoria femminile e ottiene un finanziamento a fondo perduto di 125mila euro per aprire un bistrot letterario. Il locale funziona sul piano culturale, ma non su quello economico: «Io mi davo 600 euro al mese. Non era sostenibile né economicamente né per la famiglia: non puoi lavorare 13 ore al giorno per quella cifra».

Dopo cinque anni chiude quell’esperienza e si reinventa ancora. Collabora con l’Università di Salerno, vince un bando per un dottorato e fa ricerca su moda e trasformazione digitale. Oggi è una studiosa e parallelamente si occupa di formazione in ambito di Intelligenza Artificiale. Anche il suo rapporto con i soldi è cambiato. Ora Michelle sa quanto vale, e i soldi sono diventati la misura concreta di qualcosa di reale: «Con un po’ di fatica stiamo anche mettendo da parte dei soldi e, grazie alle piccole assicurazioni fatte qualche anno fa, proviamo a proteggerci dai possibili imprevisti che il futuro potrebbe riservare».

Come si tutela una lavoratrice autonoma

Risponde Leila Tulli dell’agenzia Alleanza Assicurazioni di Città di Castello

Quando si decide il “salto” dal posto fisso all’attività autonoma, si tende a concentrarsi sull’idea di impresa e sul “sogno”, tralasciando pianificazione e protezione. I “salvagente” da usare in caso di emergenza sono invece indispensabili per chi svolge una libera attività, ed è consigliabile agire su più livelli.

LA PROTEZIONE DELLA SALUTE. Sai qual è il tuo più grande capitale? Te stessa! Proteggerti diventa fondamentale anche per la tua attività. Ragiona in ottica di prevenzione: una buona idea può essere quella di stipulare un’assicurazione sulla salute che preveda anche check up gratuiti e la disponibilità immediata di un teleconsulto medico. Inoltre, avere a disposizione strutture convenzionate e azzerare i tempi di attesa ti porterà a curare di più la tua salute, anche in ottica di prevenzione.

IL PARACADUTE IN CASO DI INFORTUNI E MALATTIE. Valuta anche coperture per infortuni e malattia. Con una soluzione di questo tipo puoi fabbricarti un paracadute, anche sotto forma di diaria giornaliera in caso di stop forzato. E ricorda: l’obiettivo non è mettersi al riparo da piccoli imprevisti (per quelli ci sono i tuoi risparmi, per il “non si sa mai” c’è il fondo di emergenza), ma proteggersi in caso di eventi gravi, che potrebbero metterti davvero in difficoltà.

LA CASA E LA PROTEZIONE. Se non hai entrate regolari come Michelle, diventa prioritario evitare il più possibile spese improvvise. Se possiedi una casa, potrebbe essere opportuno valutare una soluzione assicurativa che ti metta al riparo da furti, incendi o imprevisti come eventuali danni provocati ai vicini o da eventi naturali. Mappando i principali rischi e con l’aiuto di un consulente assicurativo puoi trovare la soluzione assicurativa che meglio si adatta alle tue necessità.

Testo di Annalisa Monfreda, co-fondatrice di Rame, rameplatform.com