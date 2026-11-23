Dalle radici bolognesi a un'identità sempre in evoluzione, il brand italiano racconta una femminilità libera da definizioni, tra rigore sartoriale, texture inaspettate e infinite combinazioni

Per scoprire cosa custodisce la «scatola di KAOS» bisogna tornare al 1987, quando Marco Calzolari dà vita al marchio nel cuore del distretto della moda di Bologna. Tutto comincia da una storia di famiglia, dalla passione per la maglieria e dal desiderio di trasformare una tradizione manifatturiera in qualcosa di nuovo. Un'intuizione che, stagione dopo stagione, si è trasformata in un progetto più ampio, capace di evolversi insieme alla moda e di costruire un universo dedicato al total look.

KAOS, una storia di famiglia e creatività

Al centro, da sempre, c'è la donna: con la sua personalità, i suoi desideri e i tanti modi di esprimere sé stessa attraverso ciò che indossa. È anche da qui che nasce l'identità di KAOS, capace di custodire il sapere del Made in Italy e, allo stesso tempo, di guardare al presente con curiosità e spirito di rinnovamento.

Credits: Courtesy of Press Office

Una storia che continua a scriversi anche attraverso il passaggio generazionale. Dal 2017, Francesca Calzolari è entrata in azienda per affiancare il padre, Marco, seguita nel 2018 dalla sorella Maria Martina. Da allora, entrambe contribuiscono alla crescita del brand mettendo a disposizione competenze e sensibilità differenti e complementari.

Un passaggio generazionale che Francesca descrive come un equilibrio tra continuità e rinnovamento: «Portare avanti l’azienda di famiglia significa per me dare continuità a una storia costruita con passione e determinazione, contribuendo a scriverne il futuro con la mia visione. Lavorare ogni giorno al fianco di mio padre e di mia sorella è un privilegio, ma anche una grande responsabilità, ossia unire generazioni, esperienze e sensibilità diverse, mantenendo salde le nostre radici senza smettere di evolverci».

Due percorsi che si intrecciano con l'esperienza di chi ha dato origine al brand, aggiungendo nuovi capitoli a una storia in continua evoluzione. Perché dentro la scatola di KAOS non ci sono soltanto abiti, ma un patrimonio di esperienze, legami e soprattutto idee che continuano a rinnovarsi.

Unbox Your Style: combinare è un modo di raccontarsi

Il concept Unbox Your Style della stagione autunno inverno 2026 è un invito ad aprire, scoprire e combinare, lasciando spazio a interpretazioni personali. La collezione parte da un'estetica sartoriale e ne rielabora i codici in chiave contemporanea, giocando con proporzioni, materiali e accostamenti inaspettati.

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Il rigore dei cappotti doppiopetto in lana pettinata, delle shirt-jacket dalle spalle definite e dei tailleur dalle linee architettoniche incontra una palette profondamente invernale, che spazia dal navy all'antracite, passando per il verde militare e il cammello. A interrompere questa compostezza arrivano dettagli più sensuali e decorativi: il pizzo nero si inserisce su colli, maniche e scolli, mentre la maglieria jacquard floreale dialoga con superfici lucide, ecopelliccia e texture materiche.

Siamo davanti a un guardaroba che mette in relazione elementi diversi e lascia agli abbinamenti il compito di definire, ogni volta, una nuova identità.

KAOS Jeans e KAOS Denim: il lato più libero della collezione

La ricerca stilistica di Maria Martina Calzolari, direttrice creativa delle linee KAOS Jeans e KAOS Denim, trova espressione in un guardaroba contemporaneo, aperto alla sperimentazione e alla contaminazione tra materiali, texture e linguaggi differenti. Il suo contributo si inserisce in un percorso di ricerca che guarda alla moda con uno spirito contemporaneo, aperto alla sperimentazione e alla contaminazione tra materiali, texture e linguaggi differenti.

In KAOS Jeans, il mix & match diventa il fil rouge della collezione: velluto a coste, lana argyle, tweed check, raso, paillettes e pizzo convivono in un gioco di contrasti volutamente eclettico. Le tonalità della senape, della ruggine e del cammello scaldano la palette, mentre le silhouette spaziano dai cappotti oversize alle giacche corte, passando per gilet e completi dalle linee essenziali. Anche i capi più quotidiani acquistano così una nuova personalità, grazie a dettagli inattesi e sovrapposizioni che invitano a sperimentare.

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Con KAOS Denim, la visione creativa di Maria Martina Calzolari interpreta il jeans come protagonista del guardaroba e punto di partenza per costruire il look. Dai blu più intensi ai lavaggi sbiaditi e terrosi, il denim si apre a nuove possibilità espressive attraverso lavorazioni e materiali inaspettati, tra paillettes, mohair, jacquard e frange. Non si parla dunque di un essenziale da indossare, ma di una tela da reinventare attraverso forme e accostamenti personali.

Il bello del KAOS : un guardaroba tutto da scoprire

È qui che si ritrova il senso del nome. Il "caos" è una libertà creativa che si fonda su un'esperienza solida: la tradizione manifatturiera, la cura dei dettagli e un rapporto equilibrato tra qualità e prezzo permettono di esplorare tendenze, materiali e abbinamenti senza perdere coerenza.

Dalla sartorialità della linea principale allo spirito eclettico di Jeans e Denim, KAOS costruisce un guardaroba che lascia spazio a personalità differenti. Perché lo stile, in fondo, non è qualcosa da seguire alla lettera, ma un linguaggio da fare proprio. E ogni scatola aperta può contenere una nuova versione di sé.

Credits: Courtesy of Press Office

Per KAOS infatti, la moda è un linguaggio da interpretare liberamente, e la collezione FW26 ne raccoglie lo spirito in un invito semplice: sollevare il coperchio, sperimentare e trovare, ogni volta, un modo diverso di raccontarsi.