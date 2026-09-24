Quando fa caldo si cammina a bassa o alta quota, anche di rifugio in rifugio per chi ama le escursioni di più giorni. D’inverno si scia al cospetto del Monte Rosa, habitat di stambecchi e paradiso della natura. E in questo angolo di Piemonte la montagna svela la sua anima più autentica

È un angolo che si distingue nell’arco alpino perchè la montagna qui conserva ancora intatta la sua anima più autentica. A connotarla sono le radici della cultura Walser, da un lato, la natura, dall’altro, che è ancora la padrona indiscussa.

In questa porzione di Piemonte poco urbanizzata e punteggiata da tante piccole frazioni, Alagna Valsesia è il centro più importante, ai piedi della parete sud del Monte Rosa, a 1.154 metri di altitudine. Un luogo in cui il tempo sembra seguire un ritmo antico e rigoroso, stretto tra le pareti in pietra delle tipiche case Walser che fanno da cornice al paesaggio montano.

Alcune sono tutt’oggi, come nel Seicento, ancora abitate e mantenute vive; altre sono diventate dei musei (il più suggestivo è nella frazione di Pedemonte, un piccolo centro che conta solo 25 abitanti): casseforti del tempo che raccontano secoli di storia e di tradizioni alpine. A imperitura memoria di un passato che ha segnato - e che ancora sopravvive - in questi luoghi.

La dimensione d’evasione di Alagna Valsesia trascende la stagionalità. Che la si scelga durante la stagione calda o nel cuore dell'inverno, è la meta ideale sia per chi desidera un'esperienza attiva ad alte quote, sia per chi ricerca la contemplazione a valle, la cultura e il relax lontani dai ritmi urbani.

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Trekking in natura e passeggiate nella storia

Dalla primavera all'autunno, la valle diventa un paradiso per gli amanti del trekking e delle passeggiate in natura. La rete di sentieri parte direttamente dal borgo e permette di avventurarsi in escursioni adatte a ogni livello di preparazione. Tra i percorsi più rilassanti, quello che collega le frazioni storiche di Alagna e Riva Valdobbia.

Da Alagna a Scopello c’è anche una ciclabile lunga circa 30km che costeggia il fiume Sesia, adatta sia a grandi sia a piccini. Molto piacevole è il tour delle cantine nella zona di Gattinara, regno del Nebbiolo, mentre vale una gita di un giorno la salita al Sacro Monte di Varallo (a piedi, con 20/30 minuti di camminata, o con la Funivia del Sacro Monte, una delle più ripide d'Europa, che impiega solo 2 minuti per raggiungere la cima).

Definito da molti, per lungo tempo, una "follia locale", il complesso è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E oggi è una delle mete storiche, artistiche e spirituali più affascinanti del Piemonte e dell'intero arco alpino. Considerato il più antico tra i Sacri Monti, fu fondato alla fine del Quattrocento dal frate francescano Bernardino Caimi con l'intento di dare vita a una "seconda Gerusalemme" per accogliere tutti i fedeli che non potevano raggiungere la Terra Santa nel periodo delle Crociate. Il complesso si compone di 44 cappelle riccamente affrescate, arredate con preziosi altari lignei. Fu un vero laboratorio artistico a cielo aperto e dista solo 35 km da Alagna.

Per chi punta a quote più elevate, gli impianti di risalita portano rapidamente fino ai 3.000 metri del Passo dei Salati o ai 3.300 metri di Punta Indren, offrendo il punto di partenza perfetto per trekking panoramici "di rifugio in rifugio" che culminano nelle storiche ascese verso il Monte Rosa e la Capanna Margherita, il più alto rifugio d'Europa a 4.554 metri.

All'avventura naturalistica, si aggiungono poi le passeggiate storico-culturali tra i vicoletti di villaggi Walser perfettamente conservati. Un po’ per indole, un po’ per necessità, nell’anno mille il popolo vallese, originariamente di ceppo germanico (gli Alemanni) iniziò a spostarsi per esplorare nuove aree, alla ricerca di territori da abitare. Queste genti si stabilirono dapprima nell’Alto Vallese (l’attuale Svizzera), poi tra il 1200 e il 1300, diverse comunità Walser valicarono i colli alpini grazie anche agli incentivi offerti dai signori feudali locali che concessero loro la libertà e i diritti di sfruttamento della terra in cambio del loro duro lavoro di bonifica. Si insediarono così a sud del Monte Rosa, dove fondarono tra le altre le colonie di Alagna, Riva Valdobbia, Rimella, Rima, Carcoforo.

«Ad Alagna fino al 1330 non c’era nulla, solo qualche alpeggio frequentato nella stagione estiva. Era un far west tutto da scoprire», spiega Loredana, curatrice e custode del Museo Walser di Pedemonte, che aggiunge: «L’arrivo dei Walser cambiò radicalmente la storia di questi luoghi: come dei colonizzatori di alte quote, quando divennero stanziali, cominciarono a lavorare la terra e ad allevare il bestiame, portarono la vita in una terra che fino a quel momento era considerata troppo inospitale per essere abitata». Da allora, queste montagne conservano il ricordo della loro presenza.

L'inverno ad Alagna: paradiso dello sci e rifugio per il relax

In inverno Alagna cambia veste. Il paesaggio si imbianca e si trasforma in un paradiso per gli appassionati degli sport sulla neve. La località è il cuore del freeride e dello sci alpino con oltre 150 km di piste del Comprensorio Monterosa Ski, che collega la Valsesia alle adiacenti valli valdostane di Gressoney e Champoluc.

Ma una vacanza ad Alagna nei mesi freddi non richiede necessariamente di mettere gli sci ai piedi. Quando la colonnina di mercurio scende, le giornate trascorrono al ritmo lento di escursioni con le ciaspole per boschi innevati, passeggiate rilassanti per tutta la famiglia e pause rigeneranti nei caffè del centro. L'atmosfera intima del borgo ne fa la destinazione perfetta anche per un semplice weekend di decompressione tra paesaggi candidi, aria pura e la tipica accoglienza della tradizione gastronomica piemontese.

Accoglienza raffinata e familiare

L'indirizzo dove soggiornare in ogni periodo dell'anno è l’NH Collection Alagna Mirtillo Rosso. La struttura ha recentemente riaperto le sue porte dopo un accurato restyling che fonde l'eleganza del design contemporaneo con l'architettura tradizionale alpina e i materiali naturali. Un'atmosfera intime e calda, accogliente e luminosa grazie alle ampie vetrate affacciate sul panorama delle Alpi pervade gli ambienti.

Pensato sia per le coppie in cerca di riservatezza sia per le famiglie, l'hotel conta 56 camere e suite, tra cui un'esclusiva Executive Suite con Spa privata e vista sul Monte Rosa. Dopo una giornata trascorsa in natura, il Wellness Center di 700 metri quadrati accoglie gli ospiti per una pausa rigenerante. La Spa è concepita con una doppia anima: un'area Adults Only di 300 mq con piscina interna ed esterna, vasca di galleggiamento, saune, bagno turco e tea corner per il riequilibrio psicofisico, e un'area Family di 400 mq con piscine dedicate e spazi ludici per i più piccoli.

Anche l'offerta gastronomica celebra il territorio: il ristorante Biancospino, guidato dallo Chef Omar Bonecchi, propone piatti della cucina italiana classica rivisitati in chiave moderna con prodotti locali di alta qualità, affiancati da menu per bambini e da una curata merenda pomeridiana. Completano i servizi dedicati alle famiglie i club assistiti da educatrici qualificate (Baby Care, Baby Club e Mini Club) e il supporto per la prenotazione di lezioni di sci e gite guidate nella natura. Così la vacanza diventa un’esperienza davvero autentica e senza pensieri.