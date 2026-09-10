Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Scrive canzoni che raccontano le ragazze di oggi, con uno stile poetico e audace. Gracie Abrams è la protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi. La cantautrice americana, oggi fenomeno globale e volto della nuova fragranza Chanel, si confida parlando dello spirito avventuroso che la anima e della gentilezza come segreto per lasciare il segno.

Tra le protagoniste del numero troviamo Olivia Wilde, regista e protagonista di The Invite - Il piacere è tutto nostro, in cui scava nei sentimenti e nella vita sessuale di una coppia in crisi. Accontentarsi, spiega, è l'errore più grande che si possa fare in una relazione.

Nelle pagine di attualità un'inchiesta racconta le donne afghane cancellate dai talebani e la battaglia di chi cerca di dare loro un futuro.

Questo numero è il nostro primo speciale moda dedicato all'autunno-inverno 2026/27: dal tweed rivisitato agli effetti pelliccia, dalla neocouture ai ricami più preziosi, abbiamo fotografato tra le strade di Milano capi e accessori che saranno protagonisti in questa stagione.

Le pagine della sezione bellezza sono invece dedicate ai sieri antietà e ai trattamenti effetto spa, con formule vincenti sempre più ispirate al mondo della skincare.