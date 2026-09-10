Dopo sole, salsedine e cloro, la pelle ha bisogno di ritrovare luminosità e morbidezza: ecco come esfoliarla delicatamente senza stressarla.

Al rientro dalle vacanze, la pelle può apparire più spenta, ruvida e disomogenea. L'esposizione al sole, insieme a salsedine, cloro, sudore e cambiamenti nella routine, può infatti alterarne l'equilibrio e contribuire a renderla più secca e meno luminosa. È proprio in questo momento che l'esfoliazione può diventare una preziosa alleata: eliminando delicatamente le cellule morte presenti sulla superficie cutanea, aiuta a rendere la pelle più liscia e uniforme e a prepararla ai trattamenti successivi.

Attenzione, però: esfoliare non significa "riparare" la pelle dopo il sole né sottoporla a trattamenti intensivi per eliminare l'abbronzatura. Al contrario, dopo l'estate la parola d'ordine dovrebbe essere delicatezza.

Meglio non avere fretta!

Il primo errore da evitare è iniziare subito con scrub aggressivi o acidi ad alte concentrazioni. Se la pelle appare arrossata, tira, pizzica o presenta zone particolarmente secche e sensibili, è meglio rimandare l'esfoliazione e concentrarsi prima sull'idratazione e sul ripristino della barriera cutanea.

Una volta che la pelle è tornata in equilibrio, si può ricominciare gradualmente, osservando come reagisce. L'obiettivo non è esfoliare il più possibile, ma trovare la frequenza giusta per ottenere una pelle più luminosa senza provocare irritazioni.

Esfoliazione chimica o scrub?

La scelta dipende soprattutto dal tipo e dalle esigenze della pelle. Gli esfolianti chimici, come gli AHA e i PHA, lavorano favorendo il distacco delle cellule morte senza la necessità di sfregare la superficie cutanea. I PHA, in particolare, sono generalmente considerati una scelta più delicata e possono essere interessanti quando si vuole ricominciare con un'esfoliazione soft.

Gli AHA, come l'acido lattico o glicolico, possono invece essere utili per migliorare luminosità e uniformità della pelle, ma vanno introdotti con gradualità. L'acido salicilico (BHA) è particolarmente indicato quando l'obiettivo è agire su pori ostruiti, imperfezioni e produzione di sebo.

Gli scrub fisici, invece, utilizzano particelle che rimuovono meccanicamente le cellule morte. Se la pelle è sensibile o ancora provata dall'estate, meglio scegliere formule molto delicate ed evitare di strofinare energicamente.

La regola è iniziare una volta alla settimana

Dopo una pausa estiva, non serve esfoliare la pelle ogni giorno. Una buona strategia è iniziare con una sola applicazione alla settimana, utilizzando un prodotto delicato e osservando la risposta della pelle.

Se non compaiono rossore, bruciore, desquamazione o una sensazione persistente di pelle che tira, si può eventualmente aumentare gradualmente la frequenza, sempre seguendo le indicazioni del prodotto. Anche in questo caso, però, "di più" non significa necessariamente "meglio": un'esfoliazione eccessiva può compromettere la barriera cutanea e rendere la pelle più reattiva.

Dopo l'esfoliazione, idratare è fondamentale

L'esfoliazione dovrebbe essere sempre seguita da una skincare orientata al comfort e all'idratazione. Dopo aver utilizzato un esfoliante, meglio puntare su formule semplici e lenitive, evitando di sovraccaricare la routine con troppi attivi.

Ingredienti come ceramidi, glicerina, acido ialuronico e pantenolo possono aiutare a mantenere la pelle idratata e a sostenere la funzione della barriera cutanea. È anche il momento giusto per evitare, almeno nella stessa routine, la combinazione di numerosi attivi potenzialmente irritanti.

E la protezione solare?

Anche se l'estate è ufficialmente finita, la SPF resta uno step quotidiano della skincare. Dopo l'esfoliazione, in particolare, è importante proteggere la pelle dai raggi UV applicando ogni mattina una protezione solare ad ampio spettro.

Il motivo è semplice: alcuni esfolianti, soprattutto gli acidi, possono rendere la pelle più sensibile al sole. Per questo l'esfoliazione va inserita in una routine che preveda sempre una corretta fotoprotezione durante il giorno.

Gli errori da evitare

Per ottenere una pelle più luminosa senza irritarla, ci sono alcune regole da tenere a mente: non esfoliare una pelle già arrossata o irritata, non sfregare energicamente, non utilizzare troppi acidi contemporaneamente e non aumentare la frequenza troppo rapidamente.

La skincare post-estate non dovrebbe essere una corsa a eliminare ciò che resta delle vacanze, ma un graduale ritorno all'equilibrio. La pelle più bella, in fondo, non è quella sottoposta a più trattamenti, ma quella che viene ascoltata e trattata in base alle sue reali esigenze.