Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Che cosa si sogna, quando si cresce sul set accanto a una 𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚? Ne parla 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐜𝐠𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫, figlia di 𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐦𝐜𝐠𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫 e protagonista della copertina del nuovo numero di 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚, disponibile in edicola e su app da oggi.

L'attrice e produttrice racconta come il 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚, respirato fin da bambina, sia diventato la sua voce. Clara si confida parlando della 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐭, del 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚 e del suo voler 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞.

Tra le protagoniste del numero c'è 𝐤𝐢𝐦 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐚𝐬𝐡𝐢𝐚𝐧, la regina dei social torna nei nuovi episodi di 𝐚𝐥𝐥'𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐫 nei panni di un'𝐚𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐬𝐭𝐚. Parla del 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐬𝐞 e dell'importanza di 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐞.

𝐣𝐨𝐡𝐧 𝐦𝐚𝐥𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜𝐡, che in 𝐰𝐢𝐥𝐝 𝐡𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐧𝐢𝐧𝐞 interpreta un agente americano che perde la memoria, parla invece di questo ruolo che lo ha lanciato nella 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐨𝐬𝐜𝐚𝐫.

Un'𝐢𝐧𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚, partendo dai 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐠𝐠𝐢 𝐧𝐞𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨, racconta i 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀: sono 𝐯𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢 o figli di una 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚𝐭𝐚?

Le pagine della moda sono dedicate al nostro 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐞𝐥𝐥𝐢: 𝟏𝟒𝟑 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞, tra 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐭𝐫𝐞, 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬𝐢 e 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢.

Nella sezione bellezza trattiamo la 𝐬𝐤𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐞 e i 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, come i 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 pensati per chi è più maturo.