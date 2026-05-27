Capita spesso: in un negozio entrate in una 40 comoda, in quello accanto vi serve una 44 e online vi arriva un vestito che non si chiude. No, il vostro corpo non cambia nel tragitto tra un camerino e l’altro. A cambiare sono le taglie. E dietro questo caos c’è un sistema preciso: il vanity sizing.





Che cos’è il vanity sizing: l’“inflazione” delle taglie

Il vanity sizing è la pratica per cui la taglia scritta sull’etichetta corrisponde, nel tempo, a misure sempre più grandi. In pratica: il numero resta uguale, il vestito si allarga.

Un esempio concreto: oggi un girovita di circa 70 centimetri è spesso associato a una 42. Negli anni Ottanta la stessa circonferenza corrispondeva a una 44, ancora prima addirittura a una 46. Ecco perché quando rovistate nei mercatini vintage finite per prendere “una taglia in più”: non siete voi ad “esservi ristrette”, è la scala delle taglie che è slittata.





Perché è nato: marketing e bisogno di sentirsi “più piccole”

Il vanity sizing si comincia a vedere negli anni Ottanta e si diffonde sul serio negli anni Novanta. Il contesto: il peso medio delle donne americane è salito, secondo i dati governativi USA, da circa 62 kg nel 1960 a 74 kg nel 2014. Le aziende hanno capito che permettere alle clienti di infilarsi in una taglia considerata “piccola” le rendeva più propense all’acquisto.

Gli esperti di psicologia spiegano che vedere un numero inferiore sull’etichetta può generare un piccolo boost di autostima, un meccanismo di “auto-miglioramento compensatorio”. Tradotto: leggete 40 invece di 44, vi sentite meglio e, chissà come, il vestito finisce alla cassa. Quando le taglie standard sono diventate troppo generose, verso la fine degli anni Duemila sono comparse nuove misure microscopiche, tipo XXS o addirittura XXXS, per mantenere vivo il gioco del “più piccolo è, meglio è”.





Dal rigore degli standard al caos totale

Curiosamente, il sistema delle taglie è nato con buone intenzioni. Negli anni Quaranta il National Bureau of Standards, un’agenzia federale americana, misurò migliaia di donne per creare taglie tipo, poi arrivate anche in Europa. Esistevano tabelle precise di corrispondenza tra centimetri e numeri.

Dagli anni Settanta però l’adozione di questi standard è diventata facoltativa, la commissione è stata sciolta e negli Stati Uniti gli standard ufficiali sono stati abbandonati all’inizio degli anni Ottanta. Oggi istituti privati come ASTM International raccolgono dati antropometrici e propongono tabelle, ma nessun marchio è obbligato a seguirle.

Risultato: ogni brand ha la propria idea di 40, 42, S o L. Chi fa fast fashion tende a essere molto “generoso”, il lusso a volte è più rigido, il mid-price si colloca in mezzo. Capita così che una S di un marchio equivalga tranquillamente a una L di un altro. E le etichette iniziano a perdere significato reale.





Quando una S vale una L: effetto sulla testa (più che sul corpo)

Questo gioco ha un prezzo. Nel breve periodo, infilarsi in una 40 che “veste grande” dà soddisfazione. Ma sul lungo periodo produce confusione, confronti continui e quella sensazione fastidiosa di “non riconoscersi” nei numeri.

Le ricerche sull’immagine corporea mostrano che l’autostima legata alla taglia è fragile: se in un negozio vi sentite leggere e nell’altro “ingrassate di due numeri”, il colpo è garantito. Ma non sono i vostri fianchi a cambiare improvvisamente. È la targhetta.

Un inciso: una forma di vanity sizing esiste anche nel menswear, per esempio nei pantaloni con girovita dichiarato più piccolo di quello reale. Ma il fenomeno colpisce in modo particolare le donne, perché le aspettative sul corpo femminile sono molto più rigide.





Come orientarsi tra taglie che cambiano

Visto che la produzione di massa non sparirà domani, conviene armarsi di strumenti pratici.

Primo: conoscere le proprie misure, non solo la “taglia”. Prendetevi dieci minuti, metro da sarta alla mano, e segnatevi circonferenza seno, vita, fianchi e altezza. Salvatele nelle note del telefono. I centimetri sono l’unica lingua che tutti i brand, volenti o nolenti, devono rispettare.

Secondo: guardare sempre le tabelle sul sito del marchio. Non limitatevi a “porto sempre 42”: confrontate vita e fianchi con i numeri indicati. Controllate anche le informazioni sulla modella (altezza, taglia indossata) e, se ci sono, le recensioni: spesso le altre clienti specificano se “veste piccolo”, “cade morbido”, “è aderente”. Sono più oneste dell’etichetta.

Terzo: accettare di avere taglie diverse in armadio. Una 40 in un jeans, una 44 in un vestito, una M e una XL nello stesso cassetto sono perfettamente normali. Pensate alla taglia come a un codice interno del marchio, non come a un voto sul vostro corpo.





Quando entra in gioco l’intelligenza artificiale

Nel caos delle taglie, l’intelligenza artificiale prova a portare un po’ di ordine. Piattaforme come True Fit o Kiwi Sizing raccolgono dati da migliaia di etichette e di acquisti: incrociano le vostre misure (e magari qualche capo che possedete già) con il database dei brand e suggeriscono la taglia più probabile.

Anche i grandi colossi si stanno muovendo. Amazon usa algoritmi per proporre la misura “consigliata”, Google ha lanciato strumenti di misurazione basati su AI nel 2023 e Walmart ha comprato Zeekit, una startup di camerini virtuali per vedere sullo schermo come cade un capo. L’obiettivo è chiaro: meno errori, meno resi, meno frustrazione.

Funzionerà? Dipende. Questi sistemi sono utili solo se le aziende forniscono dati accurati e se chi compra inserisce misure realistiche. Ma possono essere un alleato in più, soprattutto per chi fa molto shopping online.





Meno numeri, più autostima

Il vero passo avanti però non è solo tecnologico. È imparare a sganciare l’autostima dalla taglia. Scegliere i vestiti perché ci fanno sentire bene, non perché riportano il numero “giusto”. Smettere di confrontare etichette in camerino con le amiche. Ricordarsi che lo stesso corpo può entrare in una 38, in una 42 e in una 44 a seconda del negozio.

Il vanity sizing è un trucco del sistema, non un difetto personale. Voi restate le stesse, bellissime, indipendentemente da quello che c’è scritto sul cartellino dei vostri jeans.