Urban Beauty Summer: riflessi di luce estiva metropolitana
Muoversi nel labirinto di cemento quando l'estate colpisce le pareti dei palazzi rimandando il calore della giornata, è una piccola sfida che abbiamo deciso di cogliere realizzando questo beauty editoriale.
Swimsuit: Moeva / Chemisier: Alma Sanchez / Earrings: Kidult
C'è un tipo di bellezza peculiare che fiorisce tra il ristoro dell'aria condizionata, il riparo degli interni di design e il riverbero crudo delle strade: si crea così una piccola oasi fatta di ombre lunghe e pelle baciata dal sole filtrato.
Swimsuit: Moeva
Swimsuit: Saleri Studio
Un tetto, un muro colorato che rifrange la luce, un terrazzo affacciato sul vuoto urbano e l'acqua cristallina di una piscina diventano il palcoscenico adatto per raccontare la nostra storia beauty.
Swimsuit: Alma Sanchez / Earrings, rings: 1909 Callegari
Swimsuit: La Reveche / Earrings, bracelet: Kinraden / Ring: 1909 Callegari
La luce gioca con i contrasti definendo lo stile beauty: l'argento metallico sugli occhi e le labbra leggermente aranciate esaltano i capelli biondo platino di Roos mentre i pigmenti cangianti e il lucidalabbra satinato bordeaux si accordano perfettamente alla pelle ambrata di Sabrine.
Blouse: Kenzo / Bandeau top: La Reveche
Ogni scatto è un frammento di quest'estate metropolitana, che cattura una bellezza pura, poetica e decisamente contemporanea.
Swimsuit: Saleri Studio per entrambe le modelle
Per scoprire nel dettaglio tutti i prodotti usati per i beauty look, sfogliate il nostro backstage!
CREDITS:
Head of Beauty: Daniela Losini @daniela_losini / Photographer: Nicola Surbera @elsurbett / Stylist: Medina Gadzhi-Ismaylova @okovow / Make-up Artist: Mattia Andreoli @mattia__andreoli @greenapple / Hair Stylist: Piera Berdicchia @pierab_hair__ @greenapple / Ph Assistant: Jonas Apraku @vrgmrcr / Stylist Assistant: Anavee Chuengtanacharoenlert @kkkhanav e Ekaterina Guminova @eguminova / Video/Content Creator Samuele Coccione, Andrea Colzani @2.bottle.rockets / Models: Sabrine Zahid @sabrine.zahid @luv_mgmt, Roos Schreiner @roosschreiner @prodigy.mgmt / Production: Alocin Studio @alocinstudio / Location: Nhow Milano @nhow.milano terrazza Vertigo / Artwork: Simona Rottondi
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