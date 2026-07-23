L'estetica estiva e metropolitana celebrata da beauty look freschi, minimali o luminosi senza dimenticare la protezione spf

Base opaca

Iniziamo con il fondotinta, fondamentale per uniformare l'incarnato in un trucco urban summer. Il prodotto in foto è il MAC Studio Fix Fluid SPF 15. Questo fondotinta è ideale per chi cerca una coprenza media, stratificabile, e un finish opaco naturale che resiste tutto il giorno, anche con il caldo della città. L'SPF 15 offre anche una prima, leggera protezione dai raggi solari.

Se preferite una base-siero colorata con alto spf, il prodotto da scegliere è il Merit The Uniform Tinted Mineral Sunscreen SPF 50. Questo siero non solo uniforma l'incarnato in modo impercettibile, ma offre anche una protezione solare minerale completa con SPF 50 contro i raggi UVA e UVB, idratando la pelle.

Il tocco irrinunciabile: ovvero applicare il mascara, in questo caso scegliamo il MERIT Clean Volume nero pece oppure marrone se vogliamo un effetto più naturale, la cui formula consente una definizione impeccabile delle ciglia senza appesantirle. La tecnologia tubing mantiene il colore resistendo al caldo senza sbavature.

Correzione Mirata e Luminosità

I correttori liquidi sono indispensabili per coprire occhiaie e imperfezioni, aggiungendo al contempo un tocco di luce. Abbiamo scelto MAC Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer e un correttore Prada. Entrambi offrono una coprenza modulabile e un finish naturale, ideale per perfezionare la base senza layer pesanti. Per uno sculpting minimal abbiamo usato la tonalità Midcentury dello shadow Solo opaco di Merit.

Occhi metallici & Sguardi Intensi

Per aggiungere un tocco di colore al beauty look, abbiamo optato per le texture vellutate degli ombretti di Violette_FR e quelle scintillanti duochrome di Nabla Cosmetics. Colore intenso e duraturo, facile da applicare e sfumare, perfetto per creare look rapidi e d'impatto.

Guance Effetto Seta e Radiose

Per dare subito un tocco di colore fresco e naturale alle guance, un blush liquido è l'ideale. Il prodotto in foto è il Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint nella tonalità Bold Pink. La sua texture ultra-leggera si fonde istantaneamente con la pelle, lasciando un velo di colore luminoso e trasparente, proprio come una tinta effetto seta.

Idratare e definire le labbra

Per labbra idratate e con un tocco di colore naturale, un balsamo pigmentato è la soluzione giusta per un look fresco. Noi abbiamo scelto lo Spike Valentino Disco Balm nelle tonalità Rose in the Woods e Solar Coral.

Il tocco in più: defaticamento del contorno occhi

Prima o anche dopo il trucco, è importante sostenere la pelle del contorno occhi, specialmente d'estate o dopo una lunga giornata. I patch di Augustinus Bader sono perfetti per lenire, sgonfiare e defaticare questa zona delicata.

Per scoprire nel dettaglio le foto dei beauty look, guardate il nostro editoriale!

CREDITS:

Head of Beauty: Daniela Losini @daniela_losini / Photographer: Nicola Surbera @elsurbett / Stylist: Medina Gadzhi-Ismaylova @okovow / Make-up Artist: Mattia Andreoli @mattia__andreoli @greenapple / Hair Stylist: Piera Berdicchia @pierab_hair__ @greenapple / Ph Assistant: Jonas Apraku @vrgmrcr / Stylist Assistant: Anavee Chuengtanacharoenlert @kkkhanav e Ekaterina Guminova @eguminova / Video/Content Creator Samuele Coccione, Andrea Colzani @2.bottle.rockets / Models: Sabrine Zahid @sabrine.zahid @luv_mgmt, Roos Schreiner @roosschreiner @prodigy.mgmt / Production: Alocin Studio @alocinstudio / Location: Nhow Milano @nhow.milano terrazza Vertigo / Artwork: Simona Rottondi