A Londra per festeggiare con il team di PIXI Beauty vent'anni di amore per la bellezza più clean. La parola alla fondatrice Petra Strand che abbiamo intervistato

A Londra per festeggiare vent'anni di un brand supercool, fresco e genuino come PIXI (distribuito in Italia da Sephora) e per incontrare la sua fondatrice, la spumeggiante Petra Strand con la quale abbiamo avuto modo di confrontarci per farci raccontare alcuni aspetti del suo mondo e per capire dove la community beauty sia orientata in questo momento.

Come è cambiato il brand PIXI da quando lo hai fondato vent’anni fa?

Non è cambiato per niente! E ti racconto il perché: quando abbiamo aperto lo store in Carnaby Street il nostro claim diceva “Voglio avere un aspetto riposato e fresco come se avessi dormito 8 ore” e ancora oggi è quello che desidero per me stessa e per ogni persona che si avvicina al brand. Essere la versione più fresca, energetica e in salute di noi stesse. Il PIXI beauty look significa proprio questo. Per tale motivo abbiamo una linea skincare molto accurata e il nostro make up è la ciliegina sulla torta del menu che offriamo. Quando abbiamo iniziato nel 1989 devi pensare che erano gli anni del trucco a copertura totale di qualsiasi imperfezione e noi andavamo decisamente controcorrente. Volevamo che la bellezza naturale emergesse cominciando dalla cura della pelle e che poi, fosse enfatizzata dal trucco.

Come immagini il tuo brand da qui a dieci anni invece?

Sempre con lo stesso scopo originario come ti dicevo poco fa, ma più grande. Vorrei che PIXI raggiungesse il maggior numero di persone possibili e non solo per i valori che promuoviamo ma per la filosofia che vogliamo trasmettere con la parte più educational. La cura di sè è la chiave di PIXI. Mi immagino anche packaging riciclabili, refill, sistemi di smaltimento più semplici, filiere produttive sempre più eco-sostenibili, un’attenzione al consumatore sempre più cristallina.

Pensi che il panorama beauty in genere stia cambiando?

Sì, decisamente. La comunicazione beauty sta cambiando perché se da una parte abbiamo Photoshop e la perfezione a tutti i costi che appiattisce, dall’altra - per fortuna - abbiamo un mondo di volti bellissimi di tutte le età che ci rispecchiano e che stanno diventano i veri protagonisti a cui ispirarsi. Dovremo sempre più andare in quella direzione perché è nella diversità che risiede la bellezza. Per noi, sono le nostre clienti le icone di riferimento.

Sappiamo che ami tutte le tue creature PIXI dalle palette ai tonici più famosi, ma al momento quali sono i tuoi 5 prodotti favoriti?

Uno dei miei pezzi preferiti di sempre è stata la Palette Fairies, una limited edition storica. Quanto amavo quella palette, era il 2012 credo! Ti confesso un piccolo segreto: abbiamo un archivio a Los Angeles dove tengo tutto quello che abbiamo creato sin dal primo momento e spesso vado a "rubare" quella palette. Amo molto anche Illuminating Tint & Conceal super pratico e sempre a portata di mano e il nostro Glow Tonic che viaggia sempre con me nella versione in pads. Ultimamente non riesco a fare a meno dei patch DetoxifEYE, li applico anche sulle parti del viso che hanno bisogno di un boost di idratazione, non solo sul contorno occhi. Per struccarmi adoro Hydrating Milky Cleanser, è delicato e mi lascia la pelle nutrita.





Quali feedback ti piace ricevere dai tuoi clienti?

Adoro ricevere storie di persone che sono riuscite grazie ai nostri prodotti a migliorare la loro pelle. Dai social media arrivano sempre commenti dove mi raccontano l'esperienza con un nostro prodotto che ha in qualche modo cambiato e migliorato la loro beauty routine. Succede spesso con Glow Tonic ad esempio. In generale, se con un nostro prodotto risolvono un problema per me è appagante, vuol dire che abbiamo lavorato bene.

Pensi che ci sia una vita beauty oltre a Instagram?

Sì certo quella vera! Instagram è utile per scoprire e informarsi sui trend ma è ancora più utile crearne di nuovi sulla base delle reali esigenze delle persone. Instagram è divertente ed è un luogo di intrattenimento ma si tende a mostrare solo la parte più glam. Non facciamo vedere la nostro routine di vita e di lavoro, basta essere consapevoli della differenza.

Se tu potessi parlare con la Petra di vent’anni fa, cosa le diresti?

Ottima domanda: direi a me stessa di non prendere le cose troppo seriamente, di non mollare e di divertirmi di più! Il mio motore per fare le cose è sempre stata la passione e mi sono buttata dentro ai miei progetti con tutta me stessa. Un buon consiglio alla me di allora potrebbe essere: rilassati e goditi il tuo percorso, come faccio oggi, giorno per giorno.

Special thanks to all the PIXI Beauty Team

Ph.: PIXI Beauty Press Office