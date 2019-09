Una collezione make up limited creata da Lucia Pica, un gruppo sofisticato e unico di interpreti per raccontare i contrasti del nero e del bianco assoluti, il cielo chiarissimo di Parigi

Immergersi nel mondo creativo di Lucia Pica, Global Creative Make up & Colour Designer per Chanel, è un privilegio. Potersi avvicinare ai passaggi creativi che portano alla realizzazione di una collezione è un processo affascinante, complesso e semplice nello stesso momento.

Si inizia dalle suggestioni: per Lucia Pica il bianco e il nero sono i colori che riconosce come unici e imprescindibili nel mondo di Mademoiselle Coco. Il potere degli assoluti e degli opposti: mentre il bianco scompone tutti i colori fondendoli nella luce, il nero li azzera rendendoli magici ed eterni come la notte.

Noir et Blanc de Chanel: tutti i colori del bianco e del nero nella nuova collezione trucco Autunno/Inverno 2019

























I pezzi della collezione hanno texture trasparenti e concetti di colore versatili e componibili. I preferiti da noi di Grazia.it sono Le Gel Pailleté, un prodotto multitasking dalla consistenza jelly che rilascia microglitter luminosissimi. Noi lo abbiamo usato per ravvivare un rossetto matte, ad esempio.

Abbiamo adorato anche il bianco e il nero traslati nel packaging degli Ombre Premiére Top Coat. Il numero 327 Pénombre è una polvere pressata con riflessi metallici scuri mentre il numero 317 Carte Blanche è puro ghiaccio trasparente da usare sui punti luce con generosità. Il finish è quasi liquido e spettacolare. Così anche i Rouge Coco Gloss e gli Les Vernis Pure Black e Pure White.

Nel viaggio alla scoperta della collezione ci hanno accompagnato anche sei ragazze ragazze speciali, ognuna con il suo stile e la sia attitude inconfondibile: Claudia Ciocca, Martina Pinto, Catherine Poulain, Carlotta Rubaltelli, Elisa Taviti e Virginia Varinelli.

Ph.: Marco Mezzani

Special thanks: to all the Chanel Team