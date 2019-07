A spasso per il quartiere cool di Londra con una guida speciale

Dalston è uno dei quartieri più gettonati di Londra ormai da parecchi anni. Multietnico, colorato e in continua evoluzione, resta in alto nella top 10 dei luoghi da visitare nella capitale britannica per assaporarne al meglio l'essenza.

Per l'occasione abbiamo scelto una guida ad hoc, Sabrina, che lo londinese lo è d'adozione da un paio di anni, modella new face ci ha portato tra le vie del quartiere raccontandoci quelli che secondo lei - e i suoi amici - sono i 5 must-have da visitare nel quartiere.

Scoprite i suoi consigli tra uno scatto e l'altro.

A Dalston con Sabrina Sabrina indossa total look MARY KATRANTZOU

Sabrina indossa berretto e gilet VìEN, jeans ACT N°1



Sabrina indossa t-shirt GODBLESSCHINESEFOOD, gonna MARCO RAMBALDI

Sabrina indossa t-shirt GODBLESSCHINESEFOOD, gonna MARCO RAMBALDI, stivali MARY KATRANTZOU

Sabrina indossa camicia MARCO RAMBALDI, pantaloni VìEN, stivali MARY KATRANTZOU

Sabrina indossa camicia MARCO RAMBALDI, pantaloni VìEN



Rilassarsi in compagnia o in solitaria: Dalston Eastern Curve Garden.

Una delle sorprese del quartiere è questo giardino magico, a pochi passi dalla fermata di Dalston Junction. Un angolo immerso nel verde dove è possibile trascorrere del tempo leggendo un libro, bevendo una bibita - potreste anche decidere di portarvi il pranzo da casa e consumarlo direttamente qui - oppure chiacchierrare con gli amici, trasformandolo nel luogo di ritrovo ideale.

Friendly con tutti, soprattutto con i bambini, oltre al bar uno spazio dedicato ai giochi proprio in fondo al giardino.





Godersi un buon film lontani dal caos del centro: Rio Cinema.

Una vera e propria istituzione del quartiere, il Rio Cinema nasce più di cento anni fa, è aperto 364 giorni l'anno e offre 1300 proiezioni. Dagli anni Settanta è gestito da una società no-profit e recentemente ha inaugurato un nuovo bar nel basement.

Perché andarci? Il Daily Telegraph lo ha definito uno dei migliori cinema di Londra e varrebbe la pena visitarlo almeno una volta, fosse solo per l'originalità degli interni e per la sua storia.

Se siete di passaggio a Dalston fermatevi per uno spettacolo, le proiezioni sono sempre attente alle novità indipendenti e potreste aver la fortuna di imbattervi in uno dei tanti festival a calendario: East End Film Festival, The London Feminist Film Festival, Doc'n Roll, the Fringe! Gay Film Fest e il Turkish Film Festival.





Dove fare acquisti, rigorosamente vintage: Pellicans & Parrots.

Per gli amanti del second-hand e del vintage Dalston è il posto giusto. Le proposte sono tante, variegate e con fasce di prezzo differenti. Uno dei migliori, però, è il Pellicans & Parrots, collocato sulla via principale, Stoke Newington Rd.

La selezione è raffinata, le novità continue - potreste incappare in una camicia di Kenzo, per esempio, in pura seta a non più di 40 £.

Last but not least, gli interni dello shop: curati nei dettagli, e con quel tocco British che conquista sempre.





Brunch nel weekend: Rudie's.

Dai drink alle varianti vegetariane, la cucina caraibica di Rudie's è tra le migliori del quartiere. Il loro piatto forte è decisamente il pollo marinato per ventiquattro ore con ingredienti segreti. Un mix di sapori e profumi difficile da descrivere a parole.

E se pensate a un conto da capogiro vi sbagliate di grosso: un quarto del loro famoso jerk chicken costa 7.50 £. Un motivo in più per farci un salto.





Assaporare lo spirito del quartiere: Ridley Road Market.

Immaginate il tipico vociare dei mercati, i colori accesi della frutta e della verdura che adibiscono le bancarelle, il profumo di cibo che fa salire l'acquolina in bocca. Ecco, Ridley Road Market è tutto questo all'ennesima potenza.

La via dove si sviluppa quotidinamente, dalle 08.00 fino alle 18.00, è piuttosto piccola ma passeggiare qui durante l'ora di punta vi darà l'impressione di fare un salto indietro nel tempo.

E nelle giornate di sole è ancora più bello.

Foto: Alessandro Mitola

Moda: Francesca Crippa

Modella: Sabrina @models1