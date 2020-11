Abbiamo trascorso una giornata in studio con Ginevra, ecco cosa ci ha raccontato

Incontriamo Ginevra Salustri su un set fotografico di Grazia Factory, lunghi capelli color miele e una vitalità contagiosa. Nata a Genova nel 2000 di lavoro fa la modella e su TikTok conta 183,3mila seguaci. Non è difficile capirne il motivo, basta sbirciare alcuni dei suoi video. Ironica senza inutili forzature, Ginevra ci svela in meno di un minuto “i consigli di una modella per le aspiranti modelle”, le reazioni a quando le dicono che “fare la modella non è un lavoro” e i film immaginari mentre cammina per la strada ascoltando musica negli auricolari. È successo a tutti almeno una volta nella vita. Insomma, sembra che muoversi - e divertirsi - sui social le riesca particolarmente naturale: «Ho un ottimo rapporto con la mia immagine sui social e con la me stessa di ogni giorno. Sono convinta occorra mostrarsi per quello che si è, anche online».

« Da uno a dieci per me la sostenibilità di un marchio vale sicuramente il massimo, dieci »

Per il nostro servizio fotografico Ginevra indossa abiti vintage di Cavalli e Nastri pensati per le feste natalizie. Quest’anno sarà diverso dal solito ma l'invito a sperimentare con gli abiti resta valido. Ci racconta poi di come ricordi ancora con un certo affetto il suo primo acquisto vintage: un paio di shorts firmati Levi’s in uno dei negozi second hand di Genova, Papillon Boutique. Tra i suoi pezzi preferiti ci sono giacche, jeans e gli accessori, dagli occhiali alle borse. E il tema della sostenibilità, invece? «Da uno a dieci per me la sostenibilità di un marchio vale sicuramente il massimo, dieci», e aggiunge, «dovrebbe essere un tema caro a tutti. I capi vintage raccontano una storia che li rende ancora più affascinanti e unici».

Tra un balletto per il video e un po' di stretching frutto di anni di danza classica davanti all'obiettivo fotografico, parliamo del ruolo politico che ha avuto TikTok nelle recenti presidenziali americane. «È bellissimo vedere come negli USA i ragazzi della mia generazione si impegnino sempre più a far valere i propri ideali», commenta Ginevra, «la forza della generazione Z è proprio questa!». In Italia sono in tanti le ragazze e i ragazzi che si sono mobilitati per far sentire la propria voce anche passando attraverso i social. «TikTok Italia è un luogo dove la diversità viene accolta e valorizzata, è importante vedere un’attenzione in crescita anche su temi politici», conclude.

Gli abiti interpretati da Ginevra hanno attraversato la storia del secolo scorso per arrivare fin qui. Il loro valore è unico e oggi assume nuove sfumature aprendosi alle interpretazioni più varie. Abbiamo scelto di dare una svolta energica accostando la compostezza dei ricami e delle silhouette alla semplicità di un paio di sneakers. Così la maxi mantella di Lanvin gioca un ruolo da protagonista enfatizzata dalle collant rosse. Il blazer in velluto ricamato si sdrammatizza con la t-shirt bianca e i panta-gonna di Gianni Versace rompono la monotonia del sartoriale. Al rossetto rosso classico e deciso, la libertà dei lunghi capelli di Ginevra che seguono i suoi movimenti.

Per scoprire tutti gli altri video e le curiosità su Ginevra (spoiler, ne vale la pena) potete seguirla su TikTok.

Abbiamo stirato velocemente tutti i capi grazie al prezioso aiuto di Rowenta IXEO POWER

Tutti i capi d'abbigliamento sono di Cavalli e Nastri; sneakers Converse

Foto: Teresa Ciocia

Assistente alla fotografia: Jacopo Contarini

Video: Andrea Colacicco

Stylist: Francesca Crippa

Mua & Hair: Elena Gaggero

Production: Ana Maria Matasel

Sitting Editor: Daniela Losini

Talent: Ginevra Salustri

Un grazie speciale a: Rowenta IXEO POWER