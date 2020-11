Rowenta presenta la prima soluzione tutto in uno con caldaia ad alta pressione e asse inclinata

Intuitivo, potente e versatile, il nuovo IXEO POWER firmato Rowenta arriva direttamente dal futuro ed è pensato per rivoluzionare il nostro modo di stirare.

Partiamo dal principio: per stirare, nel senso “tradizionale” del termine, occorre un’asse da stiro o in alternativa un tavolo abbastanza ampio, un ferro da stiro e, soprattutto, molto tempo da dedicarci. Perché, lo sappiamo, è una mansione noiosa che rischia il più delle volte di essere procrastinata all’infinito.

IXEO POWER viene in nostro soccorso con una tecnologia innovativa. Innanzitutto, essendo un prodotto tutto in uno, non occorre altro (se non i capi da preparare) e combinando la potenza di una caldaia ad alta pressione - raggiunge fino a 5,8 bar, assicura la fuoriuscita continua di vapore fino a 200 g/minuto - alla versatilità di uno stiratore verticale, rende tutto decisamente più facile.

L’innovazione non risiede solo nella potenza della caldaia. L’asse integrata è stata pensata per essere utilizzata con tre posizioni differenti: dalla classica orizzontale alla verticale fino a quella inclinata di 30°, ideale per i capi complessi come le famigerate camicie in cotone. Il tutto abbassando notevolmente i tempi di utilizzo, per essere pronto a IXEO POWER servono solo 70 secondi.

L’altezza inoltre è regolabile, agevolando la preparazione di qualsiasi genere di capo, dal cappotto all’abito da sera, dal blazer ai pantaloni sartoriali. Le ruote permettono di spostarlo nel punto più comodo della casa, rendendone possibile un ulteriore utilizzo con i tessuti casalinghi, come tendaggi e trapunte.

Altra caratteristica fondamentale è il potere igienizzante di IXEO POWER: permette di liberarsi del 99,9% di batteri, semplicemente stirando i tessuti.

Il design leggero e sofisticato del ferro lo rendono adatto a qualsiasi tipo di stiratura, sia per tessuti delicati - seta compresa - sia per le passate rapide dell’ultimo minuto. Siete curiosi di provarlo? Per le lettrici e i lettori di Grazia c'è uno sconto speciale del valore di 50€ applicabile con il codice IXEOGRAZIA* valido dal 9 novembre al 31 dicembre 2020.

T&C: *Il Codice è valido dal 9 novembre al 31 dicembre 2020 per un singolo acquisto di Rowenta Ixeo Power (QR2021 e QR2020) sul sito www.rowenta.it. Il Codice applica un extra sconto a carrello di 50€ (IVA inclusa) rispetto al prezzo a sito. Non cumulabile con altri codici sconto.