Abbiamo trascorso una giornata sul set con Faisa, scoprite cosa ci ha raccontato

Ventiquattro anni, nata e cresciuta a Bergamo, Faisa Abdullahi è una modella e influencer. La sua filosofia social è decisamente zen e si basa sulla selezione di account che possano rivelarsi fonte di ispirazione e di crescita. Fondamentale per non soccombere nel flusso continuo di stimoli e immagini. Come darle torto? Una riflessione matura che si lega - anche - all’aspetto politico del mezzo. «Credo fortemente che noi giovani con una piattaforma sui social», ci racconta, «abbiamo la responsabilità di parlare di questi temi e prendere una posizione. Far riflettere chi ci segue sull’importanza di essere coinvolti e partecipi nelle decisioni politiche che hanno un impatto sulle nostre vite e sul nostro futuro». Va da sé che il rapporto con il media si rivela consapevole e di arricchimento.



« Per me acquistare capi second hand è un’esperienza completamente diversa rispetto allo shopping nei negozi “convenzionali” »

E rimanendo in tema di consapevolezza, con Faisa parliamo di moda e sostenibilità. Perché essere consapevoli di quello che si acquista oggi, a 360 gradi, ha assunto un nuovo significato. «Il thrifting è diventato uno dei miei hobby preferiti soprattutto in quest’ultimo anno. Vado spesso ai mercatini ma anche nei negozi dove fanno la selezione di capi di seconda mano», ci dice Faisa che nel servizio indossa capi vintage in vendita in una delle storiche boutique milanesi di Cavalli e Nastri, in via Giacomo Mora 13.



Lo shopping diventa un gioco fatto di esplorazione, scoperta e, perché no, sorpresa: «Solitamente acquisto quello che cattura il mio sguardo e mi piace, tra giacche, pantaloni, borse e scarpe», continua, «la cosa che mi affascina di più è che ogni capo vintage ha una sua storia e ormai, per me, acquistare capi second hand è un’esperienza completamente diversa rispetto allo shopping nei negozi “convenzionali”».

Reinterpretare per creare qualcosa di personale. Lo abbiamo fatto anche con il makeup, a cura di @ElenaGaggero, abbinando le sfumature degli ombretti a quelle dei look interpretati da Faisa. Dal verde acqua tenue della giacca satin firmata Valentino al lilla del cappotto 60s Versace, fino al blu intenso della maxi gonna. Nuance primaverili per rompere la monotonia di questo autunno più grigio del solito.



Potete seguire Faisa sul suo canale Instagram @lafayza e su TikTok , lasciandovi guidare dal suo spirito solare e combattivo, che con una gentilezza rara apre le porte a nuovi modi di interrogarsi e far conversazione.

Abbiamo stirato velocemente tutti i capi grazie al prezioso aiuto di Rowenta IXEO POWER





Tutti i capi d'abbigliamento sono di Cavalli e Nastri; sneakers Converse

Foto: Teresa Ciocia

Assistente alla fotografia: Jacopo Contarini

Video: Andrea Colacicco

Stylist: Francesca Crippa

Mua & Hair: Elena Gaggero

Production: Ana Maria Matasel

Sitting Editor: Daniela Losini

Talent: Faisa Abdullahi

Un grazie speciale a: Rowenta IXEO POWER