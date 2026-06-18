La capsule collection Desigual Vintage in edizione limitata reinterpreta le stampe e i codici iconici d'archivio del brand in chiave Y2K contemporanea, celebrando quarant'anni di libertà espressiva e autenticità insieme a star internazionali del calibro di Irina Shayk e Demi Lovato



L'Isola dello Spirito Libero: Desigual Svela il Suo Nuovo Capitolo a Ibiza

Ci sono luoghi capaci di custodire l'anima profonda di un progetto, e per Desigual quel posto è Ibiza. Nella serata del 2 giugno, la suggestiva cornice delle Baleari ha ospitato l’unveiling di una collezione speciale che riavvolge il nastro della storia del brand. L'evento ha celebrato il quarantesimo anniversario dall'inaugurazione della primissima boutique del marchio, avvenuta proprio sulle coste dell'isola nel lontano 1984. Sotto il segno del claim back to the roots, la serata ha rappresentato un viaggio a ritroso verso l'energia primordiale, la libertà e l'anticonformismo che da sempre definiscono l'identità stilistica della casa di moda.

Il Valore delle Radici nell'Era Globale

Il ritorno alle origini non è stato pensato come una semplice operazione nostalgia, quanto come una potente riaffermazione di un’identità unica. La realizzazione di questa capsule collection mira a connettere i valori del brand con le sensibilità delle nuove generazioni, che ricercano autenticità e storie vere dietro i capi che indossano.

A spiegare il valore profondo dell'operazione è Gemma Andreu, Chief Marketing Officer del brand:

"Tornare a Ibiza per il nostro quarantesimo anniversario significa rimettere al centro della mappa il nostro cuore pulsante. Questa collezione non celebra semplicemente il passato, ma riattiva quell'energia ribelle e solare che ci ha resi unici quaranta anni fa. Oggi più che mai, il pubblico cerca storie autentiche e radici profonde: con questo progetto dimostriamo che la nostra essenza è rimasta intatta, pronta a dialogare con il futuro. Amo tutti i capi e gli accessori che abbiamo ricreato ma sono particolarmente legata a una borsa a forma di labbra. La trovo vitale e divertente."

Riportare alla Luce i Tesori dell'Archivio

Dal punto di vista stilistico, il lavoro sulla collezione ha richiesto un'immersione totale nella memoria storica del marchio, analizzando forme, stampe e accostamenti cromatici che hanno fatto la storia della moda internazionale, per poi reinterpretarli con texture e fit contemporanei.

Marc Calabia, nel suo nuovo ruolo di Product Director, racconta così la sfida creativa dietro lo sviluppo dei capi: "Lavorare su questa capsule è stato come fare un viaggio nel tempo all'interno dei nostri archivi più intimi. La sfida non era copiare il passato, ma catturarne la vibrazione originaria e tradurla in pezzi rilevanti per il guardaroba di oggi. Abbiamo ripreso le nostre silhouette più iconiche, i patchwork e i contrasti audaci, restituendo loro la freschezza e la modernità che il pubblico contemporaneo si aspetta da noi."

Desigual world: il racconto della serata

L'evento si è sviluppato attorno alla filosofia del dialogo e dell'apertura verso l'espressione individuale, e tra le personalità presenti spiccavano Irina Shayk – il cui ritorno sancisce un legame iniziato agli esordi della sua carriera –, Demi Lovato, Zara Larsson, Ester Expósito, Vivian Jenna Wilson e Nicki Nicole, affiancate da un nutrito gruppo di creator provenienti da tutto il mondo.

Desigual Vintage a Ibiza: le ospiti Zara Larsson

Vivian Jenna Wilson

Valentina Ferragni

Valentina Marzullo

Thomas Meyer

Irina Shayk

Rachele Santoro

Nicky Nicole

Martina Tinarelli

Marta Losito

Demi Lovato

Gemma Andreu e Marc Calabia

Ginevra mavilla

Louise Follain

Estrella Esposito

/ 15 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

L'intera serata ha seguito una struttura dinamica e immersiva, inaugurata da un'azione coreografica curata dal collettivo People Watching.

La performance dei ballerini, che indossavano i capi della nuova collezione, ha voluto veicolare una riflessione sulla centralità dell'armonia e delle relazioni umane rispetto alle tensioni del presente trasformando la celebrazione dell'anniversario in un racconto corale sulla libertà espressiva.