Idee regalo (beauty, fashion, hi-tech), iniziative culturali e tutti i servizi Amazon approdano nella Amazon Black Friday Domus a Roma

È solo un assaggio delle tante offerte e dei tanti servizi che Amazon fornisce ai propri clienti. Eppure c'è di tutto è c'è da perdersi tra le stanze di Amazon Black Friday Domus, il nuovo spazio immersivo aperto al pubblico fino a domenica 30 novembre, in Via del Babuino 81, nel cuore di Roma.

«Abbiamo scelto Roma perché è il contesto ideale dove portare questa Domus contemporanea. Roma è sempre stata il crocevia tra storia e modernità, e questa visione sposa appieno la nostra, che unisce tradizione è innovazione», spiega Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon per l'Italia a Grazia.it.

«Anticamente, poi, la Domus era uno spazio polifunzionale, dove vita pubblica e vita privata si incontravano e il concept di Amazon Black Friday Domus è molto simile: è un posto dove i visitatori possono entrare in contatto con tanti prodotti e innovazioni utili di tutte le categorie più importanti, dai beni di uso quotidiano, all'elettronica, all'abbigliamento», aggiunge Busnelli.

L'esperienza comincia già all'esterno, con le vetrine colorate che sono un invito ad entrare. E continua all'interno, una stanza dopo l'altra, ciascuna realizzata con una scenografia diversa e un allestimento pensato per far vivere un'esperienza immersiva ai visitatori.

Che non si muovono da soli: ogni prodotto esposto è accompagnato da un QR code che fornisce tutte le informazioni dettagliate direttamente su Amazon.it.

Ma è solo una delle innovazioni tecnologiche messe in campo dall'azienda per migliorare l’esperienza d’acquisto.

Le altre sono Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping basato sull'IA generativa, «uno strumento molto potente», precisa Busnelli, «che permette ai clienti di esplorare il vasto catalogo Amazon in una maniera personalizzata, attraverso una ricerca mirata che parte dalle domande dei clienti per arrivare a individuare la scelta migliore in base alle loro necessità».

E poi ancora, Amazon Lens, la funzione che consente di trovare un prodotto semplicemente scattando o caricando una foto sulla shopping app di Amazon.

I visitatori possono anche scoprire Virtual Try On, la funzione che permette di provare virtualmente prodotti prima dell'acquisto, esplorare PartyRock, lo strumento di Amazon Web Services per creare e condividere applicazioni basate sull'IA, e partecipare a un gioco interattivo per scoprire i vantaggi delle spedizioni veloci di Prime.

L’esperienza all'interno della Domus prosegue poi in diverse aree tematiche. C’è lo spazio dedicato ai 15 anni di Amazon in Italia, costruito come una grande torta di compleanno, che ripercorre l’evoluzione dell’azienda dal 2010 ad oggi.

Accanto, il salotto dei libri e delle storie è il luogo in cui scoprire le ultime novità editoriali, i bestseller e le opere di autori indipendenti pubblicate attraverso Kindle Direct Publishing.

Un’occasione anche per scoprire le offerte del Mese della lettura Amazon, che continua fino al 30 novembre con centinaia di migliaia di offerte. In fondo, proprio dai libri iniziò l’avventura di Jeff Bezos.

Per dedicare un attimo alla cura del viso, c’è l’angolo beauty firmato da L’Oréal Italia, con il suo innovativo "hub esperienziale della bellezza", un percorso in in tre tappe che spaziano dall’analisi personalizzata della pelle con Bioscan di Biotherm, a consulenze make-up con i professionisti di NYX Professional Makeup, Maybelline New York, L’Oréal Paris e Garnier, fino ai trattamenti capelli eseguiti con SteamPod e i prodotti L’Oréal Professionnel, Kérastase, Redken e Matrix.

Nell’area La spesa su Amazon.it, che richiama il cortile interno della Domus romana, si scoprono alcuni dei prodotti che si possono ordinare nella sezione dedicata e ricevere comodamente a casa.

Nell’area Made in Italy, invece, i protagonisti sono i marchi italiani e i prodotti di alcune delle migliaia di piccole e medie imprese italiane che dal 2015 Amazon ospita e valorizza all’interno della vetrina dedicata.

Toys We Love 2025 è lo spazio dedicato a dieci imperdibili idee regalo destinate a conquistare grandi e piccini (già disponibili nella sezione dedicata), arricchito da L'Oracolo del Gioco, un'installazione interattiva ispirata all'antica tradizione romana.

Amazon Haul è l’angolo dov’è possibile scoprire la selezione di prodotti moda, casa e lifestyle a prezzi bassi; mentre nel cuore dell'esperienza, Amazon Music accoglie i visitatori in uno spazio dedicato al suono e alle emozioni.

L'area dedica una stanza al cantautore Marco Mengoni, di cui si può ascoltare la nuova ballata "Coming Home (Amazon Music Original)", colonna sonora della campagna natalizia 2025 di Amazon Music.

Ma sono oltre cento milioni i brani e podcast on-demand e in streaming di alta qualità curate da Amazon Music Unlimited, davvero per tutti i gusti.

In aggiunta alle aree tematiche, Amazon Black Friday Domus ospita una serie di appuntamenti con autori d’eccezione nel suggestivo Caffè Letterario, offrendo l'opportunità di immergersi nelle storie e riflessioni di Giusi Battaglia, Oscar Farinetti, Roberto Vitale, Carmen Laterza, Agnese Scappini e Dario Fabbri. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento. Il calendario degli appuntamenti è disponibile su amazon.it/BlackFridayDomus.

La settimana del Black Friday si concluderà alle 23.59 del 30 novembre. «Come ogni anno, durante il Black Friday offriamo un'amplissima selezione di prodotti ai nostri clienti. Quest'anno sono più di 1 milione con risparmi fino al 30% in tutte le categorie più importanti, dai beni di uso quotidiano, all'elettronica, all'abbigliamento. E ci tengo a sottolineare che Black Friday è anche un momento per supportare l'economia locale. Abbiamo un'ampia selezione dei prodotti del Made in Italy e sono più di 5.500 le piccole e medie imprese italiane che collaborano con noi su questa vetrina per portare i loro prodotti ai clienti in tutta Italia», spiega ancora Busnelli.

Amazon Black Friday Domus è aperto al pubblico, con ingresso gratuito fino al 30 novembre. È prevista una corsia salta fila per i clienti che mostrano la schermata di login dell’app Telepass o la conferma d’ordine del nuovo dispositivo Grab&Go, acquistabile anche su Amazon.it, che permette un accesso prioritario valido per cliente e accompagnatore. Proprio come se si fosse a un casello autostradale.

L’evento è realizzato con la collaborazione di partner come Samsung, Nintendo, Biotherm, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Steampod, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Colgate, Telepass, Meta, Cressi, Seac, Philips, Arena, TCL, Oral-B, ILGustonline, Peviani, Spreafico, Albino Armani, Domaine Saint-Remy, Monthuys Père & Fils e Tenuta Tommasi.