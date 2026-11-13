Allure d'altri tempi, pizzi ricamati, velluti pregiati e conchiglie dorate, Sézane firma una collaborazione esclusiva con la stilista e collezionista americana Lucia Zolea. Il primo capitolo della collezione debutta domenica 15 novembre su App e sito ufficiale e noi ne siamo già follemente innamorate!

La magia della Holiday season incontra il fascino dei ricordi preziosi. Domenica 15 novembre debutta sull’App ufficiale e su Sezane.com il primo capitolo della collaborazione tra Sézane e Lucia Zolea. Una capsule collection dall'animo vintage che celebra materiali pregiati e savoir-faire, due caratteristiche capaci di attraversare il tempo.

Stilista, fotografa e collezionista americana, Lucia Zolea condivide con la maison fondata da Morgane Sézalory nel 2013 l’amore per gli oggetti unici, i gioielli antichi e capi che raccontano una storia.

Da questa passione comune nasce un guardaroba iper-femminile, singolare e ricco di carattere, pensato per vestire i momenti speciali delle prossime festività con un'eleganza senza tempo.

Il cuore della collezione batte per la cura dei dettagli e per le texture ricercate. Seta, velluto, pizzo, volant e colletti elaborati danno vita a silhouette romantiche che profumano di un fascino d'altri tempi.

La palette colori ruota intorno alla purezza dell’écru, illuminato e reso contemporaneo da accenti kaki, blu ghiaccio e nero, il tutto sublimato da stampe a pois, delicati motivi floreali e luminosi ricami color rame.

Accanto al prêt-à-porter, l'universo creativo di Lucia Zolea si esprime al massimo nei bijoux, che prendono ispirazione dal mondo marino a lei tanto caro.

Collane, bracciali e fermagli per capelli reinterpretano infatti il tema delle conchiglie dorate, piccoli tesori da custodire all'interno di un portagioie o di una trousse realizzati appositamente per l'occasione.

La collezione abbraccia inoltre anche il mondo dell’infanzia con una selezione poetica dedicata ai più piccoli. Giocata sui toni del bianco e arricchita da ricami écru o floreali, la linea comprende abitini, pantaloncini a sbuffo e cardigan in maglia, accompagnati da scarpine e teneri accessori coordinati.

Un appuntamento imperdibile per tutte le amanti dello stile rétro, che potranno scoprire i primi pezzi della capsule a partire da questa domenica.

Che dire? SAVE THE DATE!

Courtesy of Press Office