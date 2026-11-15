Vi pagano 2.500 euro al mese, vitto e alloggio inclusi, per contare pinguini in Antartide: il problema? Per cinque mesi la doccia diventa un ricordo molto, molto lontano

Immaginate di svegliarvi ogni mattina circondati da ghiaccio, mare e centinaia di pinguini, con il compito di monitorarne nidi, uova e pulcini. Sembra uno di quei lavori che esistono solo nei film, e invece succede davvero a Port Lockroy, una minuscola base britannica in Antartide dove ogni estate australe viene selezionato un piccolo team disposto a trascorrere alcuni mesi in uno dei luoghi più remoti del pianeta.

Il datore di lavoro è la UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), organizzazione che ogni manda piccoli team in uno dei luoghi più remoti del pianeta. Lo stipendio può arrivare a circa 2.500 euro al mese e vitto, alloggio e abbigliamento tecnico sono inclusi.

Ma prima di immaginare cinque mesi da documentario naturalistico, c’è un dettaglio importante: sull’isola non c’è acqua corrente, le docce dipendono dal passaggio delle navi e la vita quotidiana è molto più spartana di quanto suggeriscano le fotografie dei pinguini sulla neve.

Insomma, più che un semplice "lavoro dei sogni", è un’esperienza estrema fatta di natura spettacolare, isolamento, lavoro fisico e una buona dose di spirito d’adattamento.

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Dove si trova questo lavoro: Port Lockroy tra ghiaccio e cartoline

Port Lockroy è una ex base scientifica britannica del 1944, oggi trasformata in museo, piccolo negozio di souvenir e nel celebre Penguin Post Office, uno degli uffici postali più a sud del mondo. Si trova sulla minuscola isola di Goudier, nell’arcipelago Palmer, al largo della Penisola Antartica, circondata da ghiaccio, mare gelato e da una rumorosa colonia di pinguini Papua.

Quanto si guadagna davvero: stipendio, durata, cosa è incluso

Il compenso varia a seconda del ruolo: le tabelle di UKAHT parlano di circa 1.449-2.096 sterline al mese, cioè tra 1.700 e circa 2.500 euro al mese al cambio attuale. Il pacchetto comprende anche vitto, alloggio, spostamenti interni e abbigliamento tecnico per il freddo polare, quindi quasi nessuna spesa quotidiana.

La missione in Antartide dura circa cinque mesi, ma il contratto complessivo arriva a sei mesi se si aggiungono formazione pre-partenza e attività al rientro. In totale, chi accetta di contare i pinguini in Antartide 2.500 euro al mese può tornare a casa con un gruzzolo lordo tra 8.500 e 12.500 euro, da tassare secondo le regole del Regno Unito.

Cosa si fa tutto il giorno: non solo contare pinguini

Otto delle quattordici persone selezionate restano a Port Lockroy. Le loro giornate si dividono tra l’accoglienza dei turisti che sbarcano dalle navi da spedizione, la gestione del museo, la cassa del negozio di souvenir e l’ufficio postale, dove si timbrano decine di migliaia di cartoline dirette in tutto il mondo.

La parte “romantica” con i pinguini arriva con il monitoraggio: bisogna registrare nidi, uova, pulcini, successi e fallimenti di ogni stagione riproduttiva. A questo si aggiunge il lavoro fisico: spalare neve, tracciare scalini nel ghiaccio per agevolare gli sbarchi, scaricare casse dalle imbarcazioni e trasportare taniche d’acqua da 20 litri lungo il terreno scivoloso. Altro che vacanza invernale alternativa.

Il lato oscuro del lavoro dei sogni: niente acqua corrente

La stessa UKAHT avverte i candidati: sull’isola non esiste acqua corrente. Niente rubinetti, niente docce, nessuna lavatrice. L’acqua dolce arriva solo dalle navi che fanno scalo periodicamente e viene stoccata in serbatoi. Le docce si fanno a bordo, di solito una volta alla settimana, ma se il meteo è brutto possono passare anche due settimane senza potersi lavare davvero.

L’elettricità è limitata, fornita da pannelli solari, e non c’è copertura telefonica tradizionale. Si vive in pochi metri quadrati, condividendo spazi, turni di lavoro, pasti e umore con le stesse persone, sette giorni su sette. Le temperature estive oscillano tra circa -5 e +10 gradi, con vento e neve pronti a rovinare qualsiasi programma. Serve una tenuta psicologica che va ben oltre la passione per gli animali.

Chi può candidarsi

UKAHT cerca maggiorenni in ottima forma fisica, capaci di affrontare lavori manuali pesanti e di convivere in un gruppo ristretto in isolamento per mesi. Non è necessario essere scienziati: pesano molto anche esperienze in turismo, accoglienza, gestione di negozi o musei, oltre a una buona conoscenza dell’inglese.

Il vero ostacolo per molte e molti lettori italiane è però burocratico. Per candidarsi bisogna già risiedere nel Regno Unito e avere il diritto legale di lavorarvi: UKAHT non sponsorizza visti e in genere non rimborsa viaggi internazionali per i colloqui.

Perché contare i pinguini è importante per il Pianeta

Dietro questi numeri non c’è solo curiosità, ma scienza. I dati raccolti a Port Lockroy servono a capire come sta cambiando nel tempo la colonia di pinguini Papua: quanto si riproducono, quanti piccoli sopravvivono, se la presenza crescente del turismo crea problemi. Serie storiche di questo tipo aiutano a decidere come proteggere l’area.

La direttrice di UKAHT, Camilla Nichol, ha spiegato alla stampa che nella Penisola Antartica sono stati registrati aumenti di temperatura fino a quattro gradi rispetto alla metà del Novecento. Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale le regioni polari si stanno scaldando più velocemente della media globale. In questo contesto, seguire da vicino cosa succede a una colonia di pinguini diventa un pezzo del puzzle sul cambiamento climatico.